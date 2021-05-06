Erasmus öğrencisinin "biyometrik fotoğraf" ihtiyacı Vefa Destek Grubunca giderildi
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Erasmus öğrencisinin "biyometrik fotoğraf" ihtiyacı Vefa Destek Grubunca giderildi

Erasmus öğrencisinin 'biyometrik fotoğraf' ihtiyacı Vefa Destek Grubunca giderildi
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da Erasmus programıyla yurt dışına gidecek üniversite öğrencisinin pasaportu için ihtiyaç duyduğu biyometrik fotoğrafı, Vefa Sosyal Destek Grubunun yardımıyla çektirildi.

Çorum'da Erasmus programıyla yurt dışına gidecek üniversite öğrencisinin pasaportu için ihtiyaç duyduğu biyometrik fotoğrafı, Vefa Sosyal Destek Grubunun yardımıyla çektirildi.

Tokat Gaziosman Paşa Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Nazire Bıyık, eğitimine yurt dışında devam etmek için Erasmus programına katıldı.

Başvurusuna Polonya'daki Rizesol Üniversitesinden olumlu yanıt alan Bıyık, resmi işlemleri tamamlamak için çalışmalara başladı.

Bu sırada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de tam kapanma uygulamasına geçildi.

Uygulama kapsamında Çorum'da birçok sektörle birlikte fotoğraf stüdyolarının da faaliyetlerine 17 Mayıs'a kadar ara verildi.

Pasaport başvurusu için fotoğraf çektirmesi gereken Bıyık, tam kapanma nedeniyle açık fotoğrafçı bulamayınca Çorum Belediyesini arayarak yardım istedi.

Belediye görevlilerinin yönlendirmesiyle harekete geçen Çorum Vefa Sosyal Destek Grubu, kentteki bir fotoğraf stüdyosunu kısa süreliğine açtırdı.

Nazire ve babası Hüseyin Bıyık'ı resmi araç ile evinden alıp stüdyoya götüren ekip, çekimin tamamlanmasının ardından aileyi tekrar evine bıraktı.

Bıyık, gazetecilere, son başvuru tarihi geçmeden işlemleri tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Vefa Sosyal Destek ekibine minnettar olduğunu belirten Bıyık, "Erasmus için pasaporta ihtiyacım vardı. Fotoğraf çektirmem gerekiyordu. Bu konuda bana yardımcı olan belediyemize ve Vefa Sosyal Destek Grubuna teşekkür ediyorum." dedi.

Baba Hüseyin Bıyık da kızının eğitimi için önemli bir fırsatla ilgili belediyeden gördükleri destekten ötürü teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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