ER-VAK Başkanı Güzel'den 19 Mayıs açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ER-VAK Başkanı Güzel'den 19 Mayıs açıklaması

ER-VAK Başkanı Güzel'den 19 Mayıs açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Kalkınma Vakfı (Er-Vak) Başkanı Erdal Güzel, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle yazılı bir mesaj yayınladı.

Erzurum Kalkınma Vakfı (Er-Vak) Başkanı Erdal Güzel, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle yazılı bir mesaj yayınladı.

Emperyalist güçlerin, "Hasta Adam "dedikleri Osmanlı İmparatorluğu'nun, son nefesini vermesini bekledikleri o karanlık günlerde, bağımsızlık meşalesinin asla sönmeyeceğini tüm dünyaya duyurmak için 19 Mayıs 1919 da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal ve arkadaşlarının başlattıkları kutlu yürüyüşün tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu anlatan ERVAK Başkanı Güzel, "Umutların tükenmekte olduğu o günlerde, Samsun'dan Anadolu'ya ideali ve imanı götürüp, Milli Mücadele'yi başlatarak emperyalist güçlerin tüm hesaplarını bozup, geldikleri gibi gitmelerini sağlayan Mustafa Kemal ve arkadaşları, tüm dünyaya hürriyet,uğruna ölmeye karar verenlerin neler yapabileceklerini duyurmuşlardır.

Samsun'a çıkarak Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolun ilk adımını atan Mustafa Kemal ve arkadaşları başlattıkları bu şanlı yürüşle mazlum milletler içinde büyük bir esin kaynağı olmuştur.

19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle, "Bağımsızlık, uğrunda ölmesini bilenlerin hakkıdır" diyerek bu düşünceyi 19 Mayıs 1919 da Anadolu'ya taşıyan Mustafa Kemal'in ve dava arkadaşlarının aziz hatıraları önünde saygı ve tazimle eğiliyoruz. Ruhları şad olsun" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Sibel Can Hande Erçel Feyza Aktan Barış Murat Yağcı
Spor Adem Büyük Mesut Özil Hakan Arslan Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ER-VAK Başkanı Güzel'den 19 Mayıs açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 13:41:19. #1.11#

title