ER-VAK Başkanı Güzel'den 19 Mayıs açıklaması

Erzurum Kalkınma Vakfı (Er-Vak) Başkanı Erdal Güzel, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle yazılı bir mesaj yayınladı.

Erzurum Kalkınma Vakfı (Er-Vak) Başkanı Erdal Güzel, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle yazılı bir mesaj yayınladı.

Emperyalist güçlerin, "Hasta Adam "dedikleri Osmanlı İmparatorluğu'nun, son nefesini vermesini bekledikleri o karanlık günlerde, bağımsızlık meşalesinin asla sönmeyeceğini tüm dünyaya duyurmak için 19 Mayıs 1919 da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal ve arkadaşlarının başlattıkları kutlu yürüyüşün tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu anlatan ERVAK Başkanı Güzel, "Umutların tükenmekte olduğu o günlerde, Samsun'dan Anadolu'ya ideali ve imanı götürüp, Milli Mücadele'yi başlatarak emperyalist güçlerin tüm hesaplarını bozup, geldikleri gibi gitmelerini sağlayan Mustafa Kemal ve arkadaşları, tüm dünyaya hürriyet,uğruna ölmeye karar verenlerin neler yapabileceklerini duyurmuşlardır.

Samsun'a çıkarak Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolun ilk adımını atan Mustafa Kemal ve arkadaşları başlattıkları bu şanlı yürüşle mazlum milletler içinde büyük bir esin kaynağı olmuştur.

19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle, "Bağımsızlık, uğrunda ölmesini bilenlerin hakkıdır" diyerek bu düşünceyi 19 Mayıs 1919 da Anadolu'ya taşıyan Mustafa Kemal'in ve dava arkadaşlarının aziz hatıraları önünde saygı ve tazimle eğiliyoruz. Ruhları şad olsun" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı