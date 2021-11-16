Er Huzur'dan Kaymakam Zeyrek'e ziyaret

PASİNLER, ERZURUM (İHA) - Er Huzur Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yöneticileri ve misafirlerinden Pasinler Kaymakamı Emre Zeyrek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 10 yıldır hizmet veren Pasinler Er Huzur Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah Demir, Sorumlu Müdür Kamil Çapat, bakım merkezi çalışanları ve bakım almakta olan misafirleri geçtiğimiz aylarda ilçeye yeni atanan Pasinler Kaymakamı Emre Zeyrek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak kurum çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Er Huzur Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah Demir, 20 Milyon yatırım yaparak ilçeye kazandırmış oldukları yeni hizmet binasının pek yakında hizmete gireceğini belirtti.

Pasinler Kaymakamı Emre Zeyrek ise; Er Huzur Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yöneticilerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilçeye yapmış oldukları yatırımdan dolayı ise teşekkür etti. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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