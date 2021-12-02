Epstein'in suç ortağı olmakla suçlanan Ghislaine Maxwell'in yargılanmasına devam edildi

New York'ta, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in suç ortağı olduğu iddia edilen Ghislaine Maxwell'in yargılanmasına devam edildi. Ghislaine'in erkek kardeşi Kevin Maxvell, duruşma sonrası Federal Mahkeme'den ayrıldı.