Epilepsi hastası kayıp genç jandarma dronesi ile bulundu
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Epilepsi hastası kayıp genç jandarma dronesi ile bulundu

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | 3. Sayfa

Epilepsi hastası kayıp genç jandarma dronesi ile bulundu Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kaybolan 18 yaşındaki epilepsi hastası genç için jandarma, AFAD ve Anda ekipleri, tarafından yapılan aramaların ardından, kayıp genç jandarma ekiplerine ait drone ile yeri tespit edilerek bulundu.

Epilepsi hastası kayıp genç jandarma dronesi ile bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kaybolan 18 yaşındaki epilepsi hastası genç için jandarma, AFAD ve Anda ekipleri, tarafından yapılan aramaların ardından, kayıp genç jandarma ekiplerine ait drone ile yeri tespit edilerek bulundu.

Çüngüş ilçesinde kaybolan 18 yaşındaki epilepsi hastası gencin bulunmasına ilişkin Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'ndan açıklama yapıldı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çüngüş İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası Aydınlı Mahallesinde ikamet eden epilepsi hastası ve zihinsel engelli 18 yaşındaki R.Ö. isimli şahsın, ailesi ile birlikte tarlada bulunduğu esnada epilepsi nöbeti geçirmesine müteakip Çüngüş ilçesi Türkmen Mahallesi istikametine doğru giderek kaybolduğu belirtildi.

32 saat aralıksız arama yapıldı

Açıklamada kayıp gencin bulunması için 32 saat aralıksız arama yapıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Gencin kaybolmasına ilişkin alınan ihbar üzerine, jandarma asayiş, komando, güvenlik korucuları ve vatandaşların katılımı ile arama faaliyetine derhal başlanılmıştır. Akabinde, arama ekiplerine 2 drone, 1 İz takip ve 1 kadavra köpeği dahil edilerek arama faaliyeti çevresi genişletilmiştir. Sabah saatlerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri 4 drone ile destek vermiştir. 32 saat süren aralıksız arama faaliyeti neticesinde; R.Ö. isimli şahıs drone ile tespit edilerek bulunmuş ve ambulans ile hastaneye sevk edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir".

Epilepsi hastası kayıp genç jandarma dronesi ile bulundu
Epilepsi hastası kayıp genç jandarma dronesi ile bulundu
Epilepsi hastası kayıp genç jandarma dronesi ile bulundu
Epilepsi hastası kayıp genç jandarma dronesi ile bulundu
Epilepsi hastası kayıp genç jandarma dronesi ile bulundu
Epilepsi hastası kayıp genç jandarma dronesi ile bulundu
Epilepsi hastası kayıp genç jandarma dronesi ile bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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