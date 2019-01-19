Epifani Yortusu İçin Ortodokslardan Buz Gibi Vaftiz Töreni

Epifani Yortusu İçin Ortodokslardan Buz Gibi Vaftiz Töreni

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Ortodokslar, Epifani bayramı dolayısıyla düzenlenen törenlerde dondurucu suda vaftiz edildi.

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Ortodokslar, Epifani bayramı dolayısıyla düzenlenen törenlerde dondurucu suda vaftiz edildi. İrkutsk kentindeki ayinde buz tutmuş Baykal Gölü'ne sabahın erken saatlerinde akın eden Ortodokslar Hz. İsa'nın vaftiz edilişini simgelemek için gölde açılan havuzlara girdi

Kaynak: Euronews.com

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