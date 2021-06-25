Epic Games, toplam fiyatı 149 TL olan 2 oyunu ücretsiz yaptı

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu!

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları Horizon Chase Turbo ve Sonic Mania oldu. Toplam satış fiyatı 149 TL olan oyunlar, Epic Store üzerinde bir süre boyunca ücretsiz sunuluyor.

Horizon Chase Turbo

Horizon Chase Turbo, 80'lere ve 90'lara damgasını vuran Out Run, Top Gear (SNES), Rush ve diğer benzer oyunlar gibi oyunlardan esinlenen bir yarış oyunu. Bu oyun klasik arcade oynanışını yeniden yaratıyor ve sınırsız bir eğlence sunuyor.

Sonic Mania

Geçmişin ve geleceğin eksiksiz bir kutlaması. Eşsiz bölüm sonu canavarları, inişli çıkışlı 2D mekanlar ve eğlenceli klasik oynanış ile dolu yepyeni bir macera. Sonic Mania, 60 FPS'de çalışan 2D eksiksiz pikselli grafikler ile yüksek tempolu retro platform deneyimini geleceğe taşıyor.

01.07.2021 tarihi saat 18: 00'a kadar oyunları kütüphanenize eklemeniz gerekiyor, aksi takdirde ücretsiz olarak sahip olamazsınız. Oyunun Epic Games Store sayfasına ulaşabilir ve ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros