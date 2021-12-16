Epic Games Store'un Bedava Oyun Kampanyası 50 TL'lik Oyunla Başladı!

Dağıttığı bedava oyunlarla oyuncuların gönlüne kalp kuran Epic Games Store, 15 günde 15 bedava oyun kampanyasını Shenmue 3 oyununu ücretsiz dağıtarak başlattı.

Epic Games Store, geçtiğimiz günlerde yılbaşı kampanyası kapsamında birçok oyunu bedavaya dağıtacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz yıl da yılbaşından önce 15 oyun dağıtan Epic Games, bu hareketle oyuncuları mutlu etmişti. Bu senenin kampanyası da aynı başarıyı yakalayacak gibi gözüküyor. Öyle ki, bedava dağıtılan ilk oyun 50 TL değerindeki Shenmue 3 oyunu oldu.

Epic Games Store Yeni Yıla Kadar Her Gün Bedava Oyun Dağıtacak!

Shenmue 3 Epic Games Store'da Bedava Oldu!

TS Net ve Neilo tarafından geliştirilen, Deep Silver tarafından yayınlanan Shenmue III, piyasaya 2019 yılında sürüldü. Farklı açık dünya yapısı, dövüş tarzı ve hikayesi ile dikkat çeken 50 TL değerindeki eserin Steam incelemeleri 'Çok Olumlu' durumda. Oyun, Epic Games Store'da 17 Aralık 19.00'a kadar bedava olacak, sonrasında ise yerini başka bir oyuna bırakacak. Bu sebeple Shenmue 3'ü kütüphanenize eklemek istiyorsanız elinizi çabuk tutmanız gerekiyor.

Büyük beklentiler tam anlamıyla karşılanmamış olsa da oyuncular Shenmue 3'ün bedava olmasını sevinçle karşıladı.

Shenmue 3 Nasıl Bedava Alınır?

Shenmue 3 oyununu Epic Games Store'dan bedavaya almak için yapmanız gerekenler oldukça basit. Aşağıdaki adımları uygulayarak oyunu sonsuza kadar Epic Games Store kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Epic Games Store'a girin, hesabınıza giriş yapın

"Mağaza" kısmına girin

Aşağı kaydırarak "Ücretsiz Oyunlar" sekmesini bulun

Shenmue 3 oyununun mağaza sayfasına girin

"Yükle" butonuna tıklayın

Siparişinizi onaylayın

Bu adımları uyguladıktan sonra oyun Epic Games Store kütüphanenize süresiz olarak eklenecektir..

Shenmue 3 Sistem Gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7×64, Windows 8×64, Windows 10×64 (64-bit OS)

İCPU: Intel Core i5-4460 (3.40 GHz) Quad-core

RAM: 4 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti (DirectX 11 & VRAM 2GB)

DirectX: Sürüm 11

Boş Alan: 100 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit OS)

CPU: Intel Core i7-7700 (3.60 GHz)

RAM: 16 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070

DirectX: Sürüm 11

Boş Alan: 100 GB kullanılabilir alan

Epic Games Store Shenmue 3'ün ardından yılbaşına kadar 14 bedava oyun daha dağıtacak. Yeni oyunlar arasında hangi eserlerin olmasını bekliyorsunuz veya istiyorsunuz? Fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın, iyi oyunlar!

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