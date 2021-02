Epic Games Store'da Göze Çarpan Vitrin İndirimleri!

İndirime giren oyunlar arasında Cyberpunk 2077 ve Red Dead Redemption 2 gibi oyunlarda var. İndirimlerin bitişi için son tarih 25 Şubat!

Ücretsiz oyunlar vermesiyle ülkemizde ve dünyada son zamanlar çok fazla ilgi gören Epic Games, düzenlediği İlkbahar Etkinliği ile oyunlardaki indirimleri, gelecek güncellemeleri ve yeni oyunları duyurmuştu. Her ne kadar Epic Games'in düzenlediği etkinlik oyunseverlerin beklentisini karşılamasa da yine de verilen bazı haberler sevindiriciydi. Özellikle canlı yayının çok kısa olması ve etkinlik öncesinde anlatılan çoğu şeyin yapılmaması oyunseverler tarafından yoğun olarak eleştirilen noktalar olmuştu.

Aslında bugün bizim değineceğimiz nokta şu an Epic Games'te İlkbahar Etkinliği ile gelen Vitrin İndirimleri. Birçok oyunun indirime girdiği bu Vitrin İndirimlerini gelin birlikte daha yakından inceleyelim.

Epic Games Vitrin İndirimleri

Red Dead Redemption 2

Elbette ilk önce geçtiğimiz 2020 yılında toplam 150 tane ödül kazanmış ve 2020 yılının "En İyi" oyunu seçilen Red Dead Redemption 2 ile başlayacağız. Ülkemiz standartlarına göre normal fiyatı gerçekten pahalı ama yine de indirimlerle birlikte bir şans verilebilir. Şimdi gelin ne kadar indirime girdiğine bir bakalım.

Normal fiyatı 300 TL olan Red Dead Redemption 2 Epic Games Vitrin İndirimleri ile birlikte %33 indirimle 200 TL'ye satın alabilirsiniz. Peki bu fiyata almalı mısınız? Bence beklenebilir. Çünkü Epic Games bazı dönemler hem indirimler yapıyor hem de 60 TL değerinde kuponlar dağıtıyor eğer o zamana denk getirirseniz 130 TL gibi bir fiyata sahip olabilirsiniz. Oyunun sayfasına ulaşmak için buraya tıklayın.

Cyberpunk 2077

Son dönemlerde sıkça adından bahsettiğimiz veya gördüğümüz Cyberpunk 2077'de Epic Games Vitrin İndirimleri'nde indirime giren oyunlar arasında yer alıyor. Şu an oyun alınabilir mi? Bence alınabilir. Çünkü PC'den oynayacağınız için birçok bug düzeltildi ve olan ufak tefek buglarda düzeltiliyor. Yani oynanmayacak seviyelerde bir bug hatası şu an için oyunda yok. Ama elbette bazen olur olmadık yerlerde saçma buglarla karşılaşabilirsiniz. Bana kalırsa şu an almak için ideal. Çünkü daha büyük bir indirim için beklenir mi? Bence beklenmez. Çünkü zaten yeni bir oyun kim bilir ne zaman büyük bir indirime girer.

Normal fiyatı 249 TL olan Cyberpunk 2077, Epic Games Vitrin İndirimlerinde %10 indirimle şu an 224 TL. İndirim az gibi durabilir ama çok yeni bir oyun olduğu için büyük bir indirim gelmesi uzun zaman sürebilir. Oyunun sayfasına ulaşmak için buraya tıklayın.

Assassin's Creed Valhalla

Assasin's serisinin son çıkan oyunu olan Assasin's Creed Valhalla oyunu da Epic Games Vitrin İndirimleri'nde indirime giren oyunlar arasında yer alıyor. Şimdiye kadar gelen oyuncu yorumları ve eleştirmenlerin görüşleri oyun hakkında oldukça olumlu. Hatta çoğu kişi oyunun serinin en iyi olduğunu dahi söylüyor. Kesinlikle fiyatını hak eden bir yapımla karşı karşıyayız. Bu indirimlerde alınır mı? Kesinlikle alınır.

Normal fiyatı 269 TL olan Assasin's Creed Valhalla Epic Games Vitrin İndirimleri'nde %17 indirim ile 223 TL'lik fiyatıyla şu an Epic Store'da satılıyor. İndirim az gibi dursa da vereceğiniz parayı kuruşuna kadar hak eden bir oyun olduğunu size söyleyebilirim. Oyunun sayfasına ulaşmak için buraya tıklayın.

The Witcher 3- Game of the Year Edition

Son dönemlerde çıkan en iyi oyunlardan bir tanesi olan ve oyunseverler tarafından tam not alan Witcher 3'te Epic Games Vitrin İndirimleri'nde indirime giren oyunlardan bir tanesi. Şimdiye kadar da birçok büyük indirime giren Witcher 3 gibi bir oyunu bu fiyatlara almamak için gerçekten hiç bir sebep yok. Son dönemlerin en iyi ve en dolu oyunlarından olan Witcher 3'e gelin şimdi kaç liraya sahip olabileceğinize bakalım.

Normal fiyatı 75 TL olan Witcher 3 Epic Games Vitrin İndirimleri'nde %80 indirimle birlikte yalnızca 15 TL! En yüksek oranda indirime giren oyun olan Witcher 3 için gerçekten 15 TL çok çok ucuz bir meblağ. Eğer daha oynamadıysanız kesinlikle alın kaçırmayın. Oyunun sayfasına ulaşmak için buraya tıklayın.

Twin Mirror

DONTNOD Entertainment tarafından geliştirilen ve 1 Aralık 2020 tarihinde oyunseverlerle buluşan Twin Mirror'da Epic Games Vitrin İndirimleri ile indirimli bir fiyata sahip olabileceğiniz oyunlar arasında yer alıyor. Soruşturma, hikaye anlatımı ve macera türlerini kapsayan oyun gerçekten oldukça ilginç. Oyunda tam anlamıyla psikolojik bir savaşın içerisinde geçmişimizle yüzleşmek zorundayız. Şimdi gelin indirimle oyunun ne kadar olduğuna bakalım.

Normal fiyatı 139 TL olan Twin Mirror Epic Games Vitrin İndirimleri'nde %35 indirim ile birlikte şu an yalnızca 90 TL. Eğer sizler de değişik tarzda bir oyun oynamak istiyor ve soruşturma tarzındaki oyunları seviyorsanız kesinlikle deneyebilirsiniz. Oyunun sayfasına ulaşmak için buraya tıklayın.

Star Wars Serisi Oyunları

Epic Games'te Vitrin İndirimleri ile birlikte Epic Games'te bulunan bütün Star Wars oyunları indirime girmiş durumda. En çok indirim %60 ile Star Wars: Battlefront 2'de olurken en az indirimde %40 ile Star Wars Squadrons'ta oldu. Uygulanan indirimler gerçekten çok iyi seviyelerde. İçiniz rahat bir şekilde bu fiyatlara satın alabilirsiniz. Şimdi gelin birlikte topluca indirime giren Star Wars serisi oyunlarının fiyatlarına bakalım.

Birinci sırada normal fiyatı 129 TL olan ve %75 indirimle birlikte 32 TL fiyatıyla Star Wars Battlefront Ultimate Edition bulunuyor. Oyunun sayfasına ulaşmak için buraya tıklayın.

İkinci sırada normal fiyatı 280 TL olan ve %60 indirimle birlikte 112 TL fiyatıyla Star Wars Battlefront II Celebration Edition bulunuyor. Oyunun sayfasına ulaşmak için buraya tıklayın.

Üçüncü sırada normal fiyatı 280 TL olan ve %50 indirimle birlikte 140 TL fiyatıyla Star Wars Jedi: Fallen Order bulunuyor. Oyunun sayfasına ulaşmak için buraya tıklayın.

Dördüncü sırada normal fiyatı yine 280 TL olan ve %40 indirimle birlikte 168 TL fiyatıyla Star Wars Squadrons bulunuyor. Oyunun sayfasına ulaşmak için buraya tıklayın.

Ve son olarak beşinci sırada Star Wars Squadrons, Star Wars Jedi: Fallen Order ve Star Wars Battlefront II Celebration Edition oyunlarına sahip olabileceğiniz normal fiyatı 600 TL olan üçlü paket %50 indirimle 300 TL fiyatıyla birlikte Epic Store'da yer alıyor. Oyunun sayfasına ulaşmak için buraya tıklayın.

SnowRunner

Saber Interactive tarafından geliştirilen ve 28 Nisan 2020 tarihinde oyunseverlerle buluşan SnowRunner son dönemlerin tartışmasız en iyi arazi ve taşıt simülasyonu oyunlarından bir tanesi. Çok gelişmiş arazi simülasyonu, 40'tan fazla araç ve marka seçenekleriyle içeriği oldukça bol olan bir oyun. Özellikle çok çeşitli ve birbirinden zorlu görevleriyle de oyun içerisinde sıkılmak neredeyse imkansız. Sizler de kolay sevmiyorsanız ve zor istiyorsanız kesinlikle bu oyunu denemenizi öneririm gerek arazi koşullar gerek hava muhalefetleriyle oyun her defasında bizleri farklı ve zor durumlar içerisinde bırakıyor. Kesinlikle vereceğiniz her kuruşu hak eden bir oyun gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.

Normal fiyatı 160 TL olan oyuna Epic Games Vitrin İndirimleri'nde %40 indirimle birlikte 96 TL sahip olabilirsiniz. Taşıt, taşıma, simülasyon ve arazi oyunlarını seviyorsanız kesinlikle denemelisiniz. Eleştirmenlerden de aldığı puanlar ve geri dönüşleri de oldukça olumlu. Oyunun sayfasına ulaşmak için buraya tıklayın.

Hades

Supergiant Games'in geliştirdiği, Bastion ve Transistor oyunlarının yaratıcıları tarafından hazırlanan bu rogue-like oyunu ilk olarak 6 Aralık 2018 tarihinde oyunseverlerle buluşmuştu. Eleştirmenlerden iyi notlar ve geri dönüşler alan oyun kısa süre içerisinde oldukça popüler bir hale geldi. Eğer sizlerde rogue-like tarzı oyunları seviyorsanız kesinlikle oynamanızı, eğer bu tarz oyunları da daha önce hiç denemediyseniz de denemenizi öneririm.

Diğer oyunlar kadar cep yakmayan Hades'in normal fiyatı 40 TL iken Epic Games Vitrin İndirimleri'nde uygulanan %20 indirimle birlikte oyuna 32 TL'ye sahip olabilirsiniz. Oyunun sayfasına ulaşmak için buraya tıklayın.

Kaynak: ESporTimes