Epic Games Store'da 2 Oyun Ücretsiz Oldu! Kaçırmayın
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Epic Games Store'da 2 Oyun Ücretsiz Oldu! Kaçırmayın

Epic Games Store'da 2 oyun ücretsiz oldu. Epic Games Store kullanıcıları, bugün itibarıyla AER Memories of Old ve Stranger Things 3: The Game oyunlarını indirebilecekler.

Epic Games Store'da 2 Oyun Ücretsiz Oldu! Kaçırmayın
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:40

Epic Games Store'da 2 oyun ücretsiz oldu. Epic Games Store kullanıcıları, bugün itibarıyla AER Memories of Old ve Stranger Things 3: The Game oyunlarını indirebilecekler. Önümüzdeki haftanın oyunları ise Conan Exiles ve Hue olarak seçilmiş.

Epic Games Store'da 2 Oyun Ücretsiz: AER ve Stranger Things Hatırlatma yapmak gerekirse, bu oyunlar bir hafta süreyle ücretsiz olarak indirilebilecek. Yani içlerinden birisi veya ikisi de ilginizi çekerse, 2 Temmuz 2020 Perşembe günü TSİ 17: 59'a kadar buradan kütüphanenize eklemeniz durumunda kalıcı olarak sizin olacaklar. Gelin hep birlikte bu oyunlara bir göz atalım. Bakalım nasıl oyunlarmış?

AER Memories of Old

AER Memories of Old, Forgotten Key tarafından geliştirilmiş olan bir macera oyunu oluyor. Hikayede istediğiniz zaman bir kuşa dönüşüp, gökyüzündeki adaların dünyasını keşfedebiliyorsunuz. Dünyanın sonuna yaklaştığınız her adımda, eski kayıp harabeleri de gezebileceksiniz. Oyunda çeşitli bulmacaların da olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Stranger Things 3: The Game

Stranger Things 3: The Game, aynı isimli dizinin üçüncü sezonuna eşlik eden oyun oluyor. Diziden aşina olduğunuz olaylara oyunda da tanık olmanın yanı sıra daha önceden görmediğiniz maceraları, karakter etkileşimlerini ve gizleri de keşfe çıkacaksınız. Stranger Things 3: The Game oyununda da bir ekip çalışması olacak. Senaryo boyunca Hawkins dünyasını keşfedecek, karşınıza çıkacak olan bulmacaları çözecek ve sevdiğiniz bir karakteri seçerek kötülüklere karşı savaşacaksınız.

Kaynak: Tamindir

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