Epic Games nedir? Epic Games ücretsiz mi? Epic Games Store indir!

Son dönemde oyun severlerin indirim ve ücretsiz oyun dağıtımıyla adını duyuran Epic Games son dönemde sıkça gündeme gelmektedir. Birçok kişinin arattığı ve adı internette en çok merak edilenler arasında yer alan Epic Games nedir? Epic Games ücretsiz mi?

Son dönemde oyun severlerin indirim ve ücretsiz oyun dağıtımıyla adını duyuran Epic Games son dönemde sıkça gündeme gelmektedir. Birçok kişinin arattığı ve adı internette en çok merak edilenler arasında yer alan Epic Games nedir? Epic Games ücretsiz mi? Epic Games Store nasıl indirilir?

EPİC GAMES NEDİR?

Epic Games aslında bir oyun yapım şirketidir. Epic Games dünyanın en çok oynanan oyunları arasında yer alan "Fortnite" oyununu yapan şirkettir. Fortnite'ın tutmasıyla birlikte "Epic Games Store" açmıştır. Epic Games Store, bilgisayar oyunlarını edinebileceğiniz bir dijital oyun platformudur. Epic Games Store üzerinden oyun satın alıp kütüphanenizde saklayabilirsiniz. Oluşturduğunuz hesap üzerinden istediğiniz zaman bu oyunlara erişebilir ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Epic Games Store, PC ve Mac için, hem oyuncular hem de içerik oluşturucular düşünülerek tasarlanmış olan dijital bir vitrindir. Oyuncular için harika oyunlar ve oyun geliştiricileri için adil bir teklif sunmaya odaklanır. Epic Games Store'dan bir oyun satın aldığında, diğer pek çok mağazadaki %70'lik oranın aksine, fiyatın %88'i doğrudan geliştiricilere gider. Bu, geliştiricilerin daha büyük ve daha iyi oyunlar oluşturmaya yatırım yapmalarına yardımcı olur.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ Mİ?

Son dönemde oyun piyasasında ismi sıkça duyulan ve Control, Civizilation VI ve GTA 5 gibi oyunları ücretsiz veren oyun şirketi Epic Games'in oyun platformu Epic Games Store'u indirmek ve kullanıcı oluşturmak tamamen ücretsiz. Epic Games Store'dan ücretli olan oyunlar oyun alım işlemi gerçekleştirilmesi durumunda ücret ödemeniz gerekmekte. Bunun dışında ücretsiz olarak da oynayabileceğiniz oyunlar mevcut. Bunun için ücretsiz ibaresi bulunan oyunları indirebilir ya da ekstra ücret ödeyerek yeni çıkan oyunlara erişebilirsiniz.

Ancak oyunlar belli bir süreliğine ücretsiz ve indirim bittikten sonra oyunları alamazsınız. İndirimde alınan oyunlar kütüphaneye eklendikten sonra herhangi bir ücret ödenmez.

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