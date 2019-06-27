Epic Games, Honor 20 Kullanıcılarına Özel Bir Fortnite Skin'i Hazırladı

Epic Games, Honor 20 serisi telefon sahiplerine Fortnite için bedava bir "Wonder" skin'i vereceklerini duyurdu. Honor, yeni 20 serisinin oyun performansının oldukça iyi olduğunu söylemişti. Hatta telefonların sadece oyun performansını arttırmak için cihazlara GPU Turbo 3.0 adlı bir teknoloji eklenmişti. (Honor 20 Lite'ta GPU Turbo 2.0 bulunuyor.) Firma, bu teknoloji sayesinde telefonlarının daha iyi bir oyun performansı sunacağını söylüyor.

Bu, Epic Games'in bir mobil firmayla çalışıp sadece ona özgü bir skin çıkardığı ilk durum değil. Bu yılın başlarında firma, yine Fortnite için Honor View 20 sahiplerine özel bir "Guard" skin'i çıkarmıştı. Ayrıca firma, 2018'in bahar aylarında Samsung Galaxy S9 ve Galaxy Tab S4 sahiplerine özel "Galaxy" adında bir Fortnite skin'i yayınlamıştı.