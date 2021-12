Epic Games 120 TL Değerindeki Oyunu Bedava Dağıtıyor!

Ücretsiz oyunları ile kalplerimizi çalan Epic Games Store 120 TL değerindeki yapımı oyunculara bedava veriyor!

Pek çoğumuzun kalbini bedava oyunları ile çalan Epic Games Store'un buna yakın zamanda bir son vermeye hiç niyeti yokmuş gibi görünüyor. Piyasaya bomba gibi düştükten sonra yerini verdiği bedava oyunlar ile epey bir sağlamlaştırmış olan Epic Games Store bu bedavalara hız kesmeden devam ediyor. Yeni yıla kadar 15 gün boyunca 15 farklı oyunu kullanıcılarına ücretsiz olarak sunacağını açıklamış olan Epic Games Store 18 Aralık Cumartesi gününün bedava oyununu da Remnant: From the Ashes olarak açıkladı.

Epic Games Store Yeni Yıla Kadar Her Gün Bedava Oyun Dağıtacak!

Remnant: From the Ashes Epic Games Store'da Bedava!

Shenmue III ve Neon Abyss'in ardından Epic Games Store'un üçüncü oyunu da Remnant: From the Ashes oldu. Steam değeri 120 TL olan Remnant: From the Ashes'in geliştirici koltuğunda Gunfire Games oturuyor. 2019 yılında oyuncularla buluşmuş olan yapım etkileyici atmosferi ile oyuncuları anından içine çekiveriyor. Buna ek olarak oynanış mekanikleri ile de başarılı bir iş ortaya koyan yapımın hikayesi de merak unsurunu her an canlı tutan cinsten.

Steam'de 120 TL fiyat etiketine sahip olan oyun Epic Games Store üzerinde yarın, yani 19 Aralık Pazar saat 19: 00'a kadar bedava olarak kalacak. Bu tarihten sonra ise yapım yerini bambaşka bir bedava oyuna bırakacak.

Remnant: From the Ashes Nasıl Bedava Alınır?

Remnant: From the Ashes'i tamamen bedava bir biçimde kütüphanenize eklemek için yapmanız gerekenler oldukça basit.

Epic Games Store'a hesabınız ile giriş yapın.

"Mağaza" kısmına gelerek "Ücretsiz Oyunlar" kısmını bulun.

Remnant: From the Ashes'i bulun ve tıklayın.

Yönlendirildiğiniz sayfada "Yükle" butonuna tıklayın ve siparişinizi onaylayın.

Bu adımların ardından oyun kalıcı olarak kütüphanenize eklenmiş olacak, iyi oyunlar!

Remnant: From the Ashes Sistem Gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10 - 64 bit

CPU: Intel Core i3-7350K (4.20 GHz)

RAM: 8 GB

GPU: AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 11

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10 - 64 bit

CPU: Intel Core i5-4590 (3.70 GHz)

RAM: 8 GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 970

DirectX: Sürüm 11

