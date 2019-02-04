MHP Ankara Etimesgut İlçesi Belediye Başkan Adayı Enver Demirel Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olarak MHP, Ankara Etimesgut İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Ankara Etimesgut İlçesi Belediye Başkan adayı Enver Demirel kimdir?

ENVER DEMİREL KİMDİR?

Başkan adayı, 1961 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Eğitiminin ardından bir süre Serbest Muhasebecilik yaptı. Siyasete, Milliyetçi Hareket Partisi'nde başladı ve 1995-1999 yılları arasında Etimesgut İlçe Başkanlığı görevini yerine getirdi.

Enver Demirel ve Devlet Bahçeli

3 DÖNEM BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Enver Demirel, 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkanı seçildi. 2004 Mahalli İdareler Seçiminde tekrar aday oldu ancak seçilemedi. 2004 yılından itibaren MHP Genel Merkezi ve Ankara İl Başkanlığı kapsamında, mahalli idarelerle ilgili çalışmalar yaparak, 2006 Temmuz da ilçe kongresinde yeniden ilçe başkanlığı görevine getirildi. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde belediye başkanı seçildi. 30 Mart 2014 seçimlerinde de tekrar belediye başkanı seçilmeye hak kazandı. Enver Demirel, evli ve 3 çocuk babasıdır.