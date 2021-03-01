Enuygun, tek başına tatil hazırlığı için önerilerini açıkladı

Uçak ve otobüs bileti sitesi Enuygun, yalnız bir gezgin olmanın tüm inceliklerini derleyerek, rehber olacak önerilerini paylaştı.

Uçak ve otobüs bileti sitesi Enuygun, yalnız bir gezgin olmanın tüm inceliklerini derleyerek, rehber olacak önerilerini paylaştı.

Enuygun, 1 Mart Tek Başına Tatil Planlama Günü'nde tek başına seyahat etmek isteyenler için önerilerini paylaştı.

Tatil planlamanın yolculuğa çıkmanın en keyifli aşamalarından biri olduğu belirtilen açıklamada, tek başına seyahate çıkarken bunun daha dikkatli yapılması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tamamen plansız olmayı, yol seni nereye götürürse oradan devam etmeyi de seçebilirsin. Eğer planlı olmayı sevenlerdensen yalnız seyahat edeceğin için güvenli bulduğun rotaları, hayal ettiğin şehirlerin hep görmek istediğin noktalarını düşünebilirsin. Nerede, kaç gün kalıp ne kadar para harcayacağını ortalama olarak belirleyip bütçeni buna göre ayarlayabilirsin. Eğer işler planladığın gibi gitmez veya yollar sana beklenmedik güzellikler sunarsa planından rahatlıkla çıkabileceğini aklının bir köşesinde tutabilirsin.

Yalnız olacağın için yanında taşıman gerekenler önemli hale geliyor. Kullandığın ilaçlar varsa bunu listenin en başına yazmalısın ki acil durumlarda zorda kalma. Listene kulaklık ve kitaplar gibi hoş vakit geçirmeni kolaylaştıracak şeyler ekleyebilirsin. Seyahat sırasında aç susuz kalmamak için çantana yiyecek-içecek koyabilirsin. Ayrıca ısıyı koruyacak bir termos da oldukça pratik ve keyifli olacaktır."

"Tripod taşımayı ihmal etme"

Açıklamada, tek başına seyahat ederken manzara ile şahsi fotoğraf çekebilecek bir yoldaşın olmamasının üzücü olabildiği, buna karşın tripod taşıyarak fotoğraf çektirme sorununa çözüm sağlanabileceği belirtildi.

Özellikle bilinmeyen bir ülkeye tek başına giderken telefon, pasaport, kimlik ve para gibi saklanması gerekli şeyler bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önemli eşyalarını alelade bir çantaya koyarsan ve kaybedersen elbette dönüş için yurt dışında konsolosluklara, ülke içindeyse polise başvurmak bir çözüm. Ama neden korumak varken tadımız kaçsın ki? Bu yüzden güvenliği sağlam bir çanta, gezin boyunca senin en yakın arkadaşın olacak. İstersen sırt istersen bel çantası tercih et, güvenli olması ilk kural. Ayrıca tüm paranı nakit olarak yanında taşımamanı öneririz.

Hepimizin ilkokul yıllarından beri ezberinde acil durum numaraları var. 112, 155, 110 gibi. Ancak panik durumlarında bildiklerimizi de unutabiliriz. Basit bir çözüm geliştirerek bir kağıda numaraları ve karşılıklarını yazabilirsin. Özellikle yurt dışı gezilerinde konsolosluk ve ülkenin acil durum numaraları işine yarayabilir. Ayrıca aksilikleri göz önünde bulundurarak bu kağıda bir de ulaşılmasını istediğin kişinin adı soyadı ve numarasını yazmak isteyebilirsin. Bu kağıdı çantanın en kolay ulaşılabilen yerinde tutmayı da unutma."

Açıklamada, hasta olmamak için önlemlerin alınması da önerildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan