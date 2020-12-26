Enstrüman ve tiyatro kurslarında online eğitim başladı

Merkezefendi Belediyesi pandemi nedeni ile ara verdikleri enstrüman ve tiyatro kurslarına online devam ediyor. 9 eğitmen tarafından haftada 5 gün verilen derse öğrenciler büyük ilgi gösteriyor.

Merkezefendi Belediyesi, sosyal faaliyetlerine pandemi döneminde de aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda pandemi tedbirleri doğrultusunda ara verilen enstrüman kursları online olarak sürdürülüyor. 300 kursiyer perküsyon, piyano, gitar, çello, bateri, bağlama ve keman branşlarında uzaktan eğitim alıyor. 9 eğitmen tarafından haftanın beş günü birebir ders alan öğrenciler, takıldıkları konularda da eğitmenlerine istedikleri zaman danışabiliyorlar. Enstrüman kurslarının yanı sıra tiyatro kursu da online olarak devam edildiği belirtildi.

"Her şeyin temelinde eğitim var"

Öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamaları adına online olarak kurslara devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, her şeyin temelinde eğitim olduğunu söyledi. Başkan Doğan, "Yaşanan pandemi sürecinde belirtilen tedbirler doğrultusunda kurslarımıza ara vermiştik. Bu süreçte öğrencilerimizi mağdur etmemek, onların eğitimlerinden geri kalmamaları ve evlerinde verimli vakit geçirmeleri için kurslarımızı uzaktan eğitim olarak sürdürüyoruz. Her şeyin temelinde eğitim var. Öğrenci ve velilerimizin destekleri ve eğitmenlerimizin gayreti ile bu süreci en iyi ve en faydalı şekilde değerlendireceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı