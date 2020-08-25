Enola Holmes konusu nedir? Enola Holmes oyuncuları kim? Enola Holmes filmi ne zaman?
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Enola Holmes konusu nedir? Enola Holmes oyuncuları kim? Enola Holmes filmi ne zaman?

Netflix'in yeni filmi Enola Holmes konusu merak ediliyor. Kitaptan uyarlama olacak dizi Enol Holmes, yakından tanınan Sherlock ile Mycroft'ın kardeşidir. Kardeşine yardım eden Sherlock, onu tehlikeden uzak tutmak adına bir yatılı okula yazdırır. Peki, Enola Holmes oyuncuları kim?

Enola Holmes konusu nedir? Enola Holmes oyuncuları kim? Enola Holmes filmi ne zaman?
25.08.2020 19:51 | Son Güncelleme: 25.08.2020 19:58

Enola Holmes filmi Netflix'te izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Filmin başrolünde Millie Bobby Brown yer alıyor.Enola, Sherlock ile tam bir saklambaç oynamaya kalkışır. Meraklı kız kardeş, ağabeyi Sherlock'un peşinden gider.

ENOLA HOLMES FİLMİ KONUSU NEDİR?

Millie Bobby Brown'ın Enola Holmes'ü canlandıracağı filmin uyarlandığı kitaplarda Enola'nın annesi kaybolur. Bu durumda Enola onu yok sayan ağabeyleri Sherlock ile Mycroft'tan yardım ister. Sherlock ve Mycroft bu olayı çözerken Enola'yı uzaktaki yatılı bir okula gönderme kararı alırlar. Ancak Enola oradan kaçacaktır. İlk gideceği yer de Sherlock Holmes ile birlikte çeşitli vakalarda çalışan dedektif Lestrade olacaktır. Olaya dahil olmak isteyen Enola, Sherlock ile tam bir saklambaç oynamaya kalkışacaktır. Serinin her bir devam kitabında Enola Holmes yeni bir ortadan kaybolma vakası üzerinde çalışmalarını sürdürür ve Sherlock'un izinden gider...

Enola Holmes konusu nedir? Enola Holmes oyuncuları kim? Enola Holmes ne zaman başlıyor?

ENOLA HOLMES OYUNCULARI

Filmde Sherlock Holmes'ü Henry Cavill, Mrs. Holmes'ü ise Helena Bonham Carter canlandıracak. Filmin kadrosunda ayrıca; Sam Claflin, Fiona Shaw, Adeel Akhtar, Frances de la Tour, Joakim Skarli yer alıyor.

Enola Holmes konusu nedir? Enola Holmes oyuncuları kim? Enola Holmes ne zaman başlıyor?

ENOLA HOLMES FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Netflix Türkiye, Twitter hesabından filmin fragmanını paylaşarak yayın tarihini de duyurdu. Buna göre Enola Holmes filmi 23 Eylül'de Netflix'de olacak.

Enola Holmes konusu nedir? Enola Holmes oyuncuları kim? Enola Holmes ne zaman başlıyor?
Enola Holmes konusu nedir? Enola Holmes oyuncuları kim? Enola Holmes ne zaman başlıyor?

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