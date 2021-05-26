Enne Barajı ve Tabiat Parkı, kontrollü normalleşme için hazır hale getirildi
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Enne Barajı ve Tabiat Parkı, kontrollü normalleşme için hazır hale getirildi

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Haberler | Yerel

Enne Barajı ve Tabiat Parkı, kontrollü normalleşme için hazır hale getirildi Kütahya'da ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan park Yılda ortalama 250 bin kişinin ziyaret ettiği Enne Barajı ve Tabiat Parkı, kontrollü normalleşme için hazır hale getirildi Kütahya'da Koronavirüs öncesi...

Enne Barajı ve Tabiat Parkı, kontrollü normalleşme için hazır hale getirildi

Kütahya'da ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan park

Yılda ortalama 250 bin kişinin ziyaret ettiği Enne Barajı ve Tabiat Parkı, kontrollü normalleşme için hazır hale getirildi

KÜTAHYA - Kütahya'da Koronavirüs öncesi günlerde yüzbinlerce kişiyi ağırlayan Enne Barajı ve Tabiat Parkı, Covid-19 sürecinde adeta sessizliğe büründü. İlkbaharda mavi ile yeşilin buluştuğu yer olan ve ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan Enne Barajı ve Tabiat Parkı, kontrollü normalleşme için hazır hale getirildi.

Tabiat Parkı'nın işletmecisi Yunus Alat, kontrollü normalleşme sonrası tüm doğaseverleri bölgeye beklediklerini ifade etti. Alat, "Tesisimiz yaklaşık 8 aydır kapalı. İnşallah, 1 Haziran itibariyle normalleşme başlıyor. Biz başta restoranımız olmak üzere tesislerimizi baştan sona yeniledik. Salgın önlemlerine büyük oranda uyarak sabır gösteren ziyaretçilerimize pandemi sonrası çok daha rahat, düzenli ve güvenli bir dinlenme ortamı hazırladık. Piknikçilerimizi, kampçılarımı ve balıkçılarımızı yeşil ile mavinin buluştuğu Enne Barajı ve Tabiat Parkı'na bekliyoruz. Yeni dönemde yine tekne turlarımız olacaktır" diye konuştu.

Misafirleri ağırlamak için sabırsızlandıklarını dile getiren Alat, her yıl ziyaretçi sayısının arttığını, yaz sezonundaki yoğunlaşmayı tüm yıla yaymayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Alat, Enne Barajı ve Tabiat Parkı'nı yılda ortalama 250 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Mavi ile yeşilin buluştuğu Enne Barajı ve Tabiat Parkı, İHA tarafından havadan da görüntülendi.

Enne Barajı ve Tabiat Parkı, kontrollü normalleşme için hazır hale getirildi
Enne Barajı ve Tabiat Parkı, kontrollü normalleşme için hazır hale getirildi
Enne Barajı ve Tabiat Parkı, kontrollü normalleşme için hazır hale getirildi
Enne Barajı ve Tabiat Parkı, kontrollü normalleşme için hazır hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe

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