Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda, taburcu edildikten sonra ilk kez görüntülendi

İzmir'deki depremde 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından kurtarılan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Ayda Gezgin, bir yakınının evinde çekilen görüntüde "iyi olduğunu" söyledi.

İzmir'deki depremde 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından kurtarılan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Ayda Gezgin, bir yakınının evinde çekilen görüntüde "iyi olduğunu" söyledi.

Taburcu edilmesinin ardından bir yakınının evine götürülen Ayda Gezgin'in cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerinde, oyuncaklarıyla oynaması ve kameraya el sallaması yer alıyor.

Kendisini ziyaret eden kişinin yönlendirilmesiyle el sallayan Ayda, "Hepinizi çok seviyorum. Beni merak etmeyin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Deniz Saka