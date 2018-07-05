Eniştesini Bıçaklayan CHP Milletvekilinin Kardeşine Hapis Cezası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eniştesini bıçakla yaralayan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in kardeşi Emrah Kaplan, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2016 yılının Ocak ayında meydana gelen olayda, özel bir hastanede tedavi olan babasının yanında refakatçi olarak bulunan Emrah Kaplan, ziyarete gelen eniştesi Murat Hürriyet ile tartışmıştı. Bir anda eniştesi ile arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce Kaplan, eniştesini bıçaklamıştı. Ağır yaralanan Murat Hürriyet hastanede hemen ameliyata alınırken, Emrah Kaplan ise gözaltına alınmıştı. Adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kaplan, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Emrah Kaplan'ın CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in kardeşi olduğu öğrenildi. Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde olayla ilgili davanın bugün görülen duruşmasına, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık Emrah Kaplan'ın avukatı katıldı. Kaplan'ın avukatı, önceki savunmalarını tekrar etti. Mahkeme heyeti, ömür boyu hapis cezasıyla yargılanan Kaplan'ın cezasını önce 10 yıl, daha sonra 'suçun haksız tahrik altında işlendiğine karar vererek 5 yıl hapis cezasına indirdi. Duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurulan Emrah Kaplan'ın hapis cezası 4 yıl 2 aya indirildi.

(Murat Kanber/İHA)