Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı

Abdurrahman Çığ, 20 yıllık eniştesi tarafından ormandan tecavüze uğradığını ve çıplak fotoğraflarıyla tehdit edildiğini söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Günlerdir ATV ekranlarında işlenen konunun ardından hakkında birçok suçlama bulunan enişte İsa Akman tutuklandı.

Şoför Abdurrahman Çığ, 20 yıldır ablasıyla evli olan İsa Akman'ın kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını, tecavüz ve tehdit ettiğini söyleyerek Müge Anlı'ya başvurdu. Çıplak fotoğraflarıyla 500 bin TL değerindeki senede imza attırılan Çığ'ı sevindiren bir gelişme yaşandı.

OLAYDA ADI GEÇENLER TUTUKLANDI

Bugün programında konu hakkında açıklama yapan Müge Anlı, Abdurrahman Çığ'ı istismar eden İsa Akman ve ona yardım eden 3 arkadaşının tutuklandığını söyledi. Antalya Başsavcısının olayla bizzat ilgilendiğini söyleyen Anlı, aile ile de yakından ilgilenildiğini belirtti. Anlı, Abdurrahman Çığ'a 500 bin TL değerindeki senedi imzalatan kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Müge Anlı, "Adalet çok hızlı bir şekilde yerini buldu" dedi.

Tutuklama kararına çok sevinen aile ise canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

TEHDİT, ŞANTAJ VE TECAVÜZ

Müge Anlı'nın programına başvuran Abdurrahman Çığ, evlenmek isteyince ablasının eşi İsa Akman tarafından dolandırıldı. Eniştesi tarafından kısmetinin bağlı olduğuna inandırılan Çığ, götürüldüğü hocaya da kısmetinin açıldığı gerekçesiyle 3 bin TL ödediğini söyledi. Eniştesine birçok kez para veren Çığ, daha sonra da ormana götürüldüğünü burada eniştesi tarafından tecavüze uğradığını anlattı. Başına gelenlerle herkesin ağzını açık bırakan Çığ, ormanda eniştesi tarafından çıplak fotoğraflarının çekildiğini ve şantaj edildiğini açıkladı.

Söz konusu enişte İsa Akman'ın 2019 yılında yaptığı bir peynirden dolayı 8 kişiyi zehirlediği 1 kişinin de ölümüne sebep olduğu ortaya çıkmıştı.