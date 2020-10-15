Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı kararına itiraz edildi

"Gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı verdiği Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı hükmüne itiraz edildi.

Enis Berberoğlu'nun avukatları tarafından İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan dilekçede, öncelikli inceleme ve anayasal hükümlerin uygulanmasının istendiği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusuna dair, 17 Eylül'de, "Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine" dair karar verdiği hatırlatılan dilekçede, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin, Anayasanın 153 ve 6216 sayılı kanunun 50. maddesine aykırı şekilde "yeniden yargılama yapılmasına yer olmadığına" kararı verdiği hatırlatıldı.

YENİDEN YARGILANMA KARARI TALEP EDİLMİŞTİ

İtirazla ilgili hukuki gerekçelerin sıralandığı dilekçede, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararı gereğince yeniden yargılamaya başladığına dair karar alınmasını ve bu kararla birlikte bir temel hak veya özgürlüğü ihlal ettiği Anayasa Mahkemesince tespit edilen önceki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 13 Ekim tarihili ek kararının kaldırılması talep edildi. Dilekçede, 6216 sayılı Kanun'un 50. maddesinin 2. fıkrasına göre ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması hükmüne uygun olarak, yeniden yargılama kararı verilmesi istendi. Dilekçede ayrıca, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 20 Eylül 2018 tarihli onama kararına bağlı sonuçların geri alınması amacıyla yeniden yargılama kararına bağlı olarak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 223/3-8. maddeleri uyarınca Berberoğlu'nun yargılandığı dosya hakkında ivedi (acil) şekilde "durma" kararı verilmesi de talep edildi.