Enis Berberoğlu'nun yeni fezleke talebine ret

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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden milletvekili vasfı kazanan Kadri Enis Berberoğlu'nun avukatlarının, mahkemece hazırlanan fezlekenin iade edilmesi ve yeni fezleke hazırlanması talebini reddetti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına karar verilerek dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderilen Enis Berberoğlu, fezlekeye itirazda bulunmuştu.

Mahkeme, Kadri Enis Berberoğlu'nun avukatlarının, mahkemece hazırlanan fezlekenin iade edilmesi ve yeni fezleke hazırlanması talebini reddetti.

"FEZLEKEDE BERBEROĞLU'NA HUSUMET GÜDÜLMÜŞTÜR"

Berberoğlu'nun avukatları tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, fezlekenin hukukun temel ilkelerine, usul ve yasaya aykırı olduğu savunulmuştu. Dilekçede, keyfilik içeren, Berberoğlu'na karşı husumet güdüldüğü öne sürülen fezlekesinin iadesi istenmişti. Avukatlar, usul ve yasaya uygun bir fezlekenin yeniden düzenlenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilmesini talep etmişti.

BERBEROĞLU YENİDEN MİLLETVEKİLİ VASFI KAZANDI

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Enis Berberoğlu hakkında verdiği "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" kararı ile ilgili Başkanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulunda okundu. Kararın okunmasının ardından Berberoğlu milletvekili vasfını yeniden kazandı.

Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplanan Genel Kurulda, Başkanlığın Genel Kurula sunuşları bölümünde, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki kararıyla ilgili Başkanlık tezkeresi okundu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Berberoğlu hakkında verdiği "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" kararı Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Tezkerenin okunmasının ardından, "MİT tırları davası" kapsamında kesin hüküm giydiği gerekçesiyle 4 Haziran 2020 tarihinde milletvekilliği düşen Berberoğlu, yeniden görevine dönmüş oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı