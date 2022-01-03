Enis Arıkan, koronavirüsü yenmesini halay çekerek kutladı - Haberler Magazin
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Enis Arıkan, koronavirüsü yenmesini halay çekerek kutladı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

İkinci kez koronavirüse yakalanan Camdaki Kız'ın başrol oyuncularından Enis Arıkan, virüsü yendi. Test sonucu negatife dönen oyuncu, müjdeli haberi halay çekerek kutladı.

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisinin Muzo'su Enis Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez koronavirüse yakalandığını söyledi. Evinde karantinaya giren oyuncu, virüsü yendi.

"İKİNCİ KEZ KORONA OLAN DÜNYA GÜZELİ"

Ağustos ayında en yakın arkadaşı Ezgi Mola ile koronavirüse yakalanan ve kısa sürede eski sağlığına geri kavuşan Enis 38 yaşındaki Enis Arıkan, soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye gitti. Test yaptıran oyuncu, sonucun pozitif çıktığını görünce "İkinci kez korona olan dünya güzeline alkışlarınızı bekliyorum" dedi.

Enis Arıkan, koronavirüsü yenmesini halay çekerek kutladı

VİRÜSÜ YENDİ

Günler sonra yeniden test yaptıran Enis Arıkan, virüsü yendi. 2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından negatife dönen test sonucu paylaşan Enis Arıkan, güzel haberi halay çekerek kutladı.

Enis Arıkan, koronavirüsü yenmesini halay çekerek kutladı

Camdaki Kız'ın sevilen oyuncusu Enis Arıkan, ikinci kez koronavirüse yakalandıCamdaki Kız'ın sevilen oyuncusu Enis Arıkan, ikinci kez koronavirüse yakalandı

Ecem Altan
Ecem Altan
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