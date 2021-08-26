Engincan Ural kimdir? Engincan Ural hayatı ve biyografisi! Engincan Ural kaç yaşında, nereli?
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Engincan Ural kimdir? Engincan Ural hayatı ve biyografisi! Engincan Ural kaç yaşında, nereli?

Engincan Ural kimdir? Engincan Ural hayatı ve biyografisi! Engincan Ural kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Engincan Ural, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Engincan Ural hakkında merak edilenler. Engincan Ural hayatı ve biyografisi. Engincan Ural kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Engincan Ural merak konusu oldu. İşte Engincan Ural hakkında merak edilen Engincan Ural kimdir, Engincan Ural hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ENGİNCAN URAL KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Ocak 1992 Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Kaç yaşında: 29yaşında)

Eğitim: University of Westminster (2016–2017), Miami Üniversitesi (2011–2015), TED İstanbul Koleji (2002–2011)

27 Ocak 1992'de İstanbul'da doğdu. Baba tarafından Malatyalı, anne tarafından ise Yugoslavya göçmenidir. Eğitim hayatını İngiltere Londra ve Amerika Miami'de tamamlamıştır. Pop müzik şarkıcısı. Şarkıcı Sibel Can ile şarkıcı Hakan Ural'ın oğludur. İsmi medyada hem Engincan hem Engin Can olarak geçiyor. Engincan Ural, sıkı bir Fenerbahçe taraftarıdır.Melisa isminde bir kız kardeşi vardır. İstanbul, Miami ve Londra üçgeni arasında yaşayan Engincan Ural, instagram'dan sık sık paylaşımlar yapmaktadır.

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Engincan Ural kimdir? Engincan Ural hayatı ve biyografisi! Engincan Ural kaç yaşında, nereli? - Haberler
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