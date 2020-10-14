Engin Yıldırım kimdir, kaç yaşındadır? Engin Yıldırım ne zaman atandı, kim atadı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Engin Yıldırım kimdir, kaç yaşındadır? Engin Yıldırım ne zaman atandı, kim atadı?

14.10.2020 08:16 | Son Güncelleme: 14.10.2020 08:26
Engin Yıldırım kimdir, kaç yaşındadır? Engin Yıldırım ne zaman atandı, kim atadı?

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım attığı tweetlerle gündem oldu. Engin Yıldırım Twitter hesabından hangi tweetleri attı? Engin Yıldırım kimdir, kaç yaşındadır? Engin Yıldırım ne zaman atandı?

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım, sosyal medyada attığı tweetlerle gündeme oturdu. Bunun üzerine Engin Yıldırım'ın kim olduğu merak edildi. Peki, Engin Yıldırım kimdir, kaç yaşındadır? Engin Yıldırım ne zaman atandı, kim atadı?

ENGİN YILDIRIM KİMDİR?

1966'da İstanbul Üsküdar'da doğan Engin Yıldırım, ilk ve ortaöğrenimini Beylerbeyi'nde tamamlamıştır. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur.

1988 yılında öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla açılan yarışma sınavını kazanarak lisansüstü eğitim için İngiltere'ye gitmiştir. 1989'da Warwick Üniversitesi Warwick Business School'da yüksek lisansını, 1994'te Manchester Üniversitesi Faculty of Economics and Social Studies'de doktorasını tamamlamış; 1994 ile 2010 yılları arasında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2003 ile 2010 yılları arasında aynı Fakültede dekanlık görevinde bulunmuştur.

9/4/2010 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından YÖK Genel Kurulunun gösterdiği üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 19/10/2015 tarihinde yapılan toplantıda Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilmiştir. 25/10/2019 tarihinde bu görevi sona ermiş olup üye olarak görevine devam etmektedir.

İngilizce bilen Engin Yıldırım evli ve iki çocuk babasıdır.

İlgili Haberler

Feridun Kunak kimdir, kaç yaşındadır, ne zaman doğdu, nereli?
Feridun Kunak kimdir, kaç yaşındadır, ne zaman doğdu, nereli?
Kuruluş Osman yeni oyuncusu Bahtiyar Engin kimdir? Bahtiyar Engin kaç yaşında, nereli?
Kuruluş Osman yeni oyuncusu Bahtiyar Engin kimdir? Bahtiyar Engin kaç yaşında, nereli?
Beyin alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Sinan Canan kimdir, kaç yaşında, ne zaman doğdu?
Beyin alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Sinan Canan kimdir, kaç yaşında, ne zaman doğdu?

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Serdar Ortaç Çolpan İlhan Hatice Çarpar Soner Sarıkabadayı
Spor Can Bartu Ozan Tufan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Daha Fazla Kız İzmir Apple Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Engin Yıldırım kimdir, kaç yaşındadır? Engin Yıldırım ne zaman atandı, kim atadı? - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 08:28:09. #1.15#
title