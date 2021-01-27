Engin Öztürk kimdir? Kaç yaşındadır, nereli, mesleği nedir? Engin Öztürk hayatı!

Netflix'te yayınlanan absürt komedi dizisi olan 50m2 dizisi başrol oyuncusu Engin Öztürk kimdir? Kaç yaşındadır, nereli, mesleği nedir? Engin Öztürk hayatı ve biyografisi nedir?

Netflix'te yayınlanan absürt komedi dizisi olan 50m2 dizisi başrol oyuncusu Engin Öztürk kimdir? Kaç yaşındadır, nereli, mesleği nedir? Engin Öztürk hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ENGİN ÖZTÜRK KİMDİR?

Engin Öztürk 28 Eylül 1986 yılında Eskişehir'de doğan, Türk oyuncudur. 28 Eylül 1986 tarihinde Eskişehir'de doğmuştur. Asker emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin dördüncü çocuğudur. Eskişehir'de büyümüş ve Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimi için Ankara'ya gelmiş ve daha sonra 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde okumaya başlamış, 2012 yılında mezun olmuştur.

2003 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girmiş ve 2005 yılında mezun olmuştur. Ancak daha sonra askerlik mesleğinin kendisine uygun olmadığını anlamış ve konservatuvara girmiştir. Tiyatro merakı da Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunda girdiği Tiyatro Kolundan gelmektedir.

2010 yılında seçmelerine katıldığı Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı Kanal D dizisinde Selim Yaşaran karakterine hayat verdi. Dizi Engin Öztürk'ün Türkiye ve Arap ülkelerinde tanınmasına sebep olmuştur. Dizinin 2012 yılında sona ermesi üzerine üniversite okuduğu dönemde hem oyun oynadığı hem de barmenlik yaptığı barın sahibi ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü üstlendiği Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Komiser Emre karakterini canlandırmıştır.

Bunun yanı sıra Star Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde II. Selim rolünü üstlenmiştir. Star Tv'de yayınlanan Hatırla Gönül dizisinin iç mimarlık okuyup marangoz olan Yusuf rolünü canlandırdı. 2016 Aralık'ta bitmiş olan Yüksek Sosyete adlı dizide Kerem Özkan karakterini canlandırmı?tır.

2018-2020 yılları arasında Netflix'ın ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhafız dizisinde Levent Topal karakterini canlandırmı?tır. 2019 yılında Yüzleşme dizisi ve 21 Şubat 2020 tarihinde vizyona giren Biz Böyleyiz filminde oynamıştır. 2020 yılında ise Netflix'in yayınlanacağı absürt komedi dizisi olan 50m2 dizisine hazırlanmaktadir.

FİLMOGRAFİSİ

Fatmagül'ün Suçu Ne?

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

Muhteşem Yüzyıl

Hayat Yolunda

Hatırla Gönül

Yüksek Sosyete

Diriliş Ertuğrul

Hakan: Muhafız

Yüzleşme

Biz Böyleyiz

Doğduğun Ev Kaderindir

50m2