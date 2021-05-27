Engin Özkoç kimdir? FOX konuğu Engin Özkoç kaç yaşında, aslen nereli?
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Engin Özkoç kimdir? FOX konuğu Engin Özkoç kaç yaşında, aslen nereli?

Engin Özkoç kimdir? FOX konuğu Engin Özkoç kaç yaşında, aslen nereli?
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FOX ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç kimdir? FOX konuğu Engin Özkoç kaç yaşında, aslen nereli? Detaylar haberimizde.

FOX ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programı konuğu Engin Özkoç kimdir? FOX konuğu Engin Özkoç kaç yaşında, aslen nereli? Detaylar haberimizde.

ENGİN ÖZKOÇ KİMDİR?

Engin Özkoç, 5 Şubat 1962'de Sakarya'nın Kayalar Memduhiye Köyü'nde doğdu. İlkokulu Memduhiye Köyü'nde, ortaokul ve liseyi merkez ilçe Adapazarı'nda okudu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

Siyasete CHP Gençlik Kolları'nda başlayan Engin Özkoç, Sakarya'da Belediye Başkan Yardımcılığı ve 4 dönem Belediye Meclis üyeliği yaptı. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Özkoç, 2011 Genel Seçimlerinde elde ettiği başarıyla Sakarya'nın 34 yıl aradan sonra Meclis'e gönderdiği ilk CHP'li vekil oldu.

24. Dönemde TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesiydi. CHP TBMM Grup Yönetiminde yer aldı. 25. ve 26. Dönem CHP Sakarya Milletvekili olan Özkoç, CHP Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini yürütüyor. Özkoç, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesi ve komisyonun CHP Grup Sözcüsü. 27. dönem CHP Sakarya milletvekili adayıdır.

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Engin Özkoç kimdir? FOX konuğu Engin Özkoç kaç yaşında, aslen nereli? - Haberler
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