Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu

Uzun süredir gırtlak kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani, bu sabah hayatını kaybetti. Ünlü ismin ölümünün ardından babası Ali Nurşani'nin temmuz ayında oğlu için yaptığı yardım çağrısı yeniden gündem oldu.

Gırtlak kanserine yakalandıktan sonra müzik kariyerine ara veren ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 36 yaşındaki Engin Nurşani, bu sabah 07.00'de hayata gözlerini yumdu.

OĞLUNUN KURTULMASI İÇİN YARDIM İSTEMİŞTİ

Ünlü ismin ölümün ardından halk ozanı babası Ali Nurşani'nin temmuz ayında hasta oğlu için yaptığı yardım çağrısı yeniden gündem oldu. Oğlunun tedavisi için gerekli parayı bulamadığı belirten Ali Nurşani, yayınladığı videoda "Değerli canlar. Gövdemin tek tüyü, bir tek oğlum maalesef gırtlak kanserine yakalandı sizin herkesin tüm sevenlerinin desteğine ihtiyacım var. Neyim varsa verdim. Böyle olmasını istemezdim. Sizlere gelmek istemezdim. Gün geldi sizlerin kapısına geldim. Elinizden ne geliyorsa… Oğlumun kurtuluşu için yardıma ihtiyacım var. Baba olarak buna ihtiyacım var. Başka bir dileğim yok. Sizleri çok seviyorum" demişti.

ENGİN NURŞANİ KİMDİR?

Engin Nurşani, 9 Ocak 1984 tarihinde dünyaya geldi. 2003'de Adına Bir Çizik Çektim albümü ile müzik kariyerine başlayıp, 2019'da gırtlak kanseri hastalığına yakalanıp müzik kariyerine geçici ara verinceye kadar toplam sekiz albüm çıkarmıştır. Küçük yaşlarından beri babasından müzik eğitimi almış, yanında konserlerine katılmıştır.

Müziği çok seven Nurşani, babası gibi halk ozanı olmak istemiş, ancak babası oğlunun daha iyi bir meslek seçmesini istemiş, bu kararına karşı çıkmıştır. 2003'ün başlarında Engin, babasından habersiz, ilk albümü olacak olan Adına Bir Çizik Çektim albümünü çıkartacağı İstanbul'a geldi ve profesyonel müzik kariyerine başladı.

Temmuz 2019'da ise, babası Ozan Ali Nurşani'nin sosyal medyadan oğlunun hastalandığı olduğunu duyarması ve yardım istemesi ile kamuoyu Engin Nurşani'nin gırtlak kanseri olduğunu öğrenmişti.