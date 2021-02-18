Engin Günaydın, Netflix için yeni proje hazırlıklarına başladı
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Engin Günaydın, Netflix için yeni proje hazırlıklarına başladı

18.02.2021 17:46 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:52
Engin Günaydın, Netflix için yeni proje hazırlıklarına başladı

Başarılı oyuncu Engin Günaydın, son projesi 10 Bin Adım'dan sonra bu kez de Netflix'le anlaştı. İzleyiciyi oldukça şaşırtacak hikaye ile yeniden ekran karşısına çıkacak olan Günaydın, senaryo hazırlıklarına başladı.

Hayat verdiği güçlü karakterlerle hafızalara kazınan Engin Günaydın, en son Gain platformunun 10 Bin Adım projesinde yer almıştı. Sevilen oyuncu, 10 Bin Adım'ın hemen ardından yeni bir dizi müjdesini daha verdi.

TAYLAN BİRADERLER İLE ÇALIŞIYOR

Televizyon ekranlarındaki projelerde şu sıralar göremediğimiz Engin Günaydın, Netflix'le anlaştı. Azizler filminde çalıştığı ünlü yönetmen Taylan Biraderler yeni dizi çalışmalarına başlayan deneyimli oyuncu, projenin senaryo hazırlıklarını tamamlamak için uğraşıyor.

PROJE İMAJ YAPIM İMZASI TAŞIYOR

İmaj Yapım imzasını taşıyacak olan yeni projenin, izleyicileri oldukça şaşırtacağı ve dijital platforma iddialı bir şekilde giriş yapacağı konuşuluyor. Ayrıca senaryonun nasıl dizi haline getirileceği ise merak konusu oldu.

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