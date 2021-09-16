Engin Altan Düzyatan kimdir? Engin Altan Düzyatan hayatı ve biyografisi! Engin Altan Düzyatan kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Engin Altan Düzyatan kimdir? Engin Altan Düzyatan hayatı ve biyografisi! Engin Altan Düzyatan kaç yaşında, nereli?

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Engin Altan Düzyatan kimdir? Engin Altan Düzyatan hayatı ve biyografisi! Engin Altan Düzyatan kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile sık sık gündem düşmeyen Engin Altan Düzyatan, dizi ve film yapımlarıyla da merak ediliyor. İşte Engin Altan Düzyatan hakkında merak edilenler. Engin Altan Düzyatan hayatı ve biyografisi. Engin Altan Düzyatan kimdir?

Sinema gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Engin Altan Düzyatan merak konusu oldu. İşte Engin Altan Düzyatan hakkında merak edilen Engin Altan Düzyatan kimdir, Engin Altan Düzyatan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Temmuz 1979

Kaç yaşında: 42 yaşında

Nereli: Karşıyaka Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Boy: 1,85 m

Büyük dedeleri Yugoslavya Türklerinden olan[4] Engin Altan Düzyatan, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girdi. 2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev almış, ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir. Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi televizyon dizilerinin yanı sıra Cennet, Romantik Komedi ve Romantik Komedi 2, Bir Avuç Deniz, New York'ta 5 Minare, Anadolu Kartalları, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok yapımda yer alan sanatçı ayrıca 1 Milyon Canlı Para isimli yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır. 2012 yılında Los Angeles Movie Awards'da Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır. TRT 1'de yayımlanan Diriliş Ertuğrul adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer almıştır. FOX TV kanalında yayımlanan Kurşun dizisinde başrol oynamıştır.

2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlendi. Emir Aras ve Alara adlarında iki çocuğu oldu.

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Haber: Engin Altan Düzyatan kimdir? Engin Altan Düzyatan hayatı ve biyografisi! Engin Altan Düzyatan kaç yaşında, nereli? - Haberler
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