Engin Akyürek kimdir, kaç yaşında nereli? Dünyanın en yakışıklığı erkeği seçildi!

Magazin dünyasının renkli simalarından ünlü oyuncu Engin Akyürek başarıları ve oyunculuğuyla magazin gündeminde geniş yer bulan bir isim. Başarılı oyuncu Engin Akyürek, dünya genelinde de adını duyurmaya deva ediyor. Bir çok başarılı dizide rol alan oyuncu, 2021'in En Şık Erkekleri anketinde yer aldı. Son olarak Sefirin Kızı dizisinde rol alan Engin Akyürek, Johnny Depp ve Adam Lambert gibi isimleri geride bırakarak listeye birinci sıradan girdi. Akyürek dünyaca ünlü moda sitesinin 'Be Global Fashion Network'te gerçekleşen ankette dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi. Peki Engin Akyürek kimdir, kaç yaşında nereli? detaylar haberimizde.

ENGİN AKYÜREK KİMDİR?

Engin Akyürek 12 Ekim 1981 Ankara doğumludur. Ünlü oyuncu aslen Erzincanlıdır.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Engin Akyürek, Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışma programında birinci olarak sanat dünyasına adım attı. Yarışmanın sona ermesinin ardından, Yabancı Damat adlı tv dizisinin kadrosuna katıldı. 2004 - 2007 yılları arasında Yabancı Damat dizisinde Kadir Sadıkoğlu karakterini canlandıran Akyürek, 2006 yılında ise Kader adlı sinema filminde Cevat karakterini canlandırdı. 2007 - 2008 yılları arasında Atv'de yayınlanan Karayılan adlı tv dizisinde Nizipli rolüyle kamera karşısına geçti.

2009 yılında Bir Bulut Olsam adlı dizide Mustafa Bulut karakterini canlandıran oyuncu, 2010-2012 yılları arasında Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide Kerim Ilgaz karakterini canlandırmıştır. Farah Zeynep Abdullah ile birlikte, 2014 yılında vizyona giren Bi Küçük Eylül Meselesi adlı filmin başrolünde yer aldı. 2014 yılında Tuba Büyüküstün ile birlikte başrolünü paylaştığı Kara Para Aşk adlı dizide Ömer Demir karakterini canlandırdı. Uluslararası Seul Drama Ödülleri 2015'te "En İyi Aktör" seçilmiştir. ve Emmy için "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde aday olmuştur.

Filmografi

Yıl Dizi Adı Rol Notlar

2004 - 2007 Yabancı Damat Kadir Sadıkoğlu Oyuncu

2006 Kader Cevat Oyuncu

2007 - 2008 Karayılan Nizipli Oyuncu

2009 Bir Bulut Olsam Mustafa Bulut Başrol Oyuncusu

2010 - 2012 Fatmagül'ün Suçu Ne? Kerim Ilgaz Başrol Oyuncusu

2014 Bi Küçük Eylül Meselesi Tekin Başrol Oyuncusu

2014 - 2015 Kara Para Aşk Ömer Demir Başrol Oyuncusu,

2017 Ölene Kadar Dağhan Soysür Başrol Oyuncusu

Yıl Ödül Kategori Dizi - Film

2006 ÇASOD Oyunculuk Ödülleri Umut Veren Sanatçı Kader

2007 39. Siyad Türk Sineması Ödülleri Umut Veren Sanatçı Kader

2012 Kadir Has Üniversitesi En Has Erkek Dizi Oyuncusu Fatmagül'ün Suçu Ne?

2011 TelevizyonDizisi.com En İyiler Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Fatmagül'ün Suçu Ne?

2012 AyakliGazete.com Yılın Televizyon Yıldızları En İyi Erkek Drama Oyuncusu Fatmagül'ün Suçu Ne?

2012 TelevizyonDizisi.com En İyiler Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Fatmagül'ün Suçu Ne?

2014 TelevizyonDizisi.com En İyiler Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Kara Para Aşk

2015 Uludağ Üniversitesi En İyiler Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Kara Para Aşk

2015 Seul Drama Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Kara Para Aşk

2015 Uluslararası Emmy Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Adayı Kara Para Aşk

2015 4. Kristal Fare Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Kara Para Aşk