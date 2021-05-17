Engin Akyürek'in kardeşini görenler gözlerine inanamadı
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Engin Akyürek'in kardeşini görenler gözlerine inanamadı

Engin Akyürek'in kardeşini görenler gözlerine inanamadı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son olarak Sefirin Kızı dizisinde Sancar Efe karakterini canlandıran Engin Akyürek'in kardeşi ortaya çıktı.

Özel hayatını göz önünde yaşamayan Engin Akyürek'in kardeşi ortaya çıktı.

39 yaşındaki oyuncunun kardeşi Eren Akyürek'i görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

ENGİN AKYÜREK KİMDİR?

Engin Akyürek, 12 Ekim 1981'de Ankara'da dünyaya gelmiştir.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Engin Akyürek, Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışma programında birinci olarak sanat dünyasına adım attı.Yarışmanın sona ermesinin ardından, Yabancı Damat adlı tv dizisinin kadrosuna katıldı. 2004 - 2007 yılları arasında Yabancı Damat dizisinde Kadir Sadıkoğlu karakterini canlandıran Akyürek, 2006 yılında ise Kader adlı sinema filminde Cevat karakterini canlandırdı. 2007 - 2008 yılları arasında Atv'de yayınlanan Karayılan adlı tv dizisinde Nizipli rolüyle kamera karşısına geçti.

2009 yılında Bir Bulut Olsam adlı dizide Mustafa Bulut karakterini canlandıran oyuncu, 2010-2012 yılları arasında Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide Kerim Ilgaz karakterini canlandırmıştır. Farah Zeynep Abdullah ile birlikte, 2014 yılında vizyona giren Bi Küçük Eylül Meselesi adlı filmin başrolünde yer aldı. 2014 yılında Tuba Büyüküstün ile birlikte başrolünü paylaştığı Kara Para Aşk adlı dizide Ömer Demir karakterini canlandırdı.Uluslararası Seul Drama Ödülleri 2015'te "En İyi Aktör" seçilmiştir. ve Emmy için "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde aday olmuştur.

Akyürek, son olarak 'Sefirin Kızı'nda rol almıştı.

Engin Akyürek'in kardeşini görenler gözlerine inanamadı

Kaynak: Snob Magazin

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