Engerek yılanlarının dansı böyle görüntülendi
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Engerek yılanlarının dansı böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Haberler | Güncel

Engerek yılanlarının dansı böyle görüntülendi Erzurum'un Olur Çataksu köyünde, bir kişi, yılanların dansını görüntüledi.

Engerek yılanlarının dansı böyle görüntülendi

ERZURUM - Erzurum'un Olur Çataksu köyünde, bir kişi, yılanların dansını görüntüledi.

Engin Atmaca, Çataksu Köyü'nde tarlasını sulamaktan gelirken yol ortasında dans eden iki engerek yılanını görüntüledi. Engin Atmaca, "Geçen gün yukardan tarla sulamadan geliyordum burada iki tane engerek yılanı denk geldi. Koşarak arabamdan cep telefonumu aldım, çekmeye başladım. Yaklaşık 20 dakika boyunca dans ettiler. Daha sonra yoldan çıkmayınca arabayla seslendim, yolu açsınlar da geçeyim diye bekledim. Daha sonra ayrılıp dikenlerin içine gittiler, ben de geçtim yoluma devam ettim. Ama çok güzel görüntülerdi" dedi.

Engerek yılanlarının dansı böyle görüntülendi
Engerek yılanlarının dansı böyle görüntülendi
Engerek yılanlarının dansı böyle görüntülendi
Engerek yılanlarının dansı böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın

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