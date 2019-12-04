Engelsiz Sevgi Korosu dinleyicilerini duygulandırdı

04.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:07

SİLİVRİ Belediyesi Engelsiz Sevgi Korosu'ndaki özel bireyler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farkındalık yaratmak için koro ve dans gösterileri yaptı. Geceye katılanlar, Engelsiz Sevgi Korosu'nun nostaljik şarkılarıyla duygu dolu anlar yaşadı.

Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nden hizmet alan özel çocuklar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle sahne gösterileri yaptı. Düzenlenen programa Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Silivri Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Silivri Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Can Dağaşan, muhtarlar, özel bireyler ile aileleri ve vatandaşlar katıldı.

ENGELSİZ SEVGİ KOROSU İZLEYİCİLER TARAFINDAN AYAKTA ALKIŞLANDI

Özel öğrencilerin oluşturduğu Cici Kız Grubu, Beyaz Kelebekler Gösteri Grubu ve Hababam Sınıfı Gösteri Grubu gecede büyük beğeni topladı. "Ah Kalbim Ben Senden Çok Çektim" şarkısı ile sahnede dans eden Cici Kızlar, enstrümanları ile sahnede şarkılar seslendiren Beyaz Kelebekler ve Adile Naşit şarkılarında dans eden Hababam Sınıfı ekibi kendilerini izleyen ailelere duygu seli yaşattı.

Engelli bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu Engelsiz Sevgi Korosu, Silivri Belediyesi Kültür Merkezi eğitmenleri İbrahim Orçin ve Erdoğan Eren'in şefliğinde izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Her biri farklı engellere sahip özel öğrencilerin oluşturduğu koro 'Nasıl Geçti Habersiz', 'Yıldızların Altında', 'Unut Sevme Beni' gibi unutulmaz eserleri seslendirdi. Rock Müzik şarkıları da söyleyen koro, 'Bu Dünya Bizim' isimli eser ile el ele tutuşarak final yaptı. Sahne programının devamında Seher ve Kübra isimli iki özel çocuk sürpriz bir şekilde şarkı söylemek istedi. 'Nasıl Geçti Habersiz' şarkısını annelerine ithafen söyleyen ikizler, annelerinin doğum gününü sahneden kutladı. İkiz çocukların annesi Hatice Yiğit ve salondaki izleyiciler gözyaşlarına hakim olamadı.

BAŞKAN YILMAZ ENGELSİZ PARK MÜJDESİNİ VERDİ

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, gecede bir konuşma yaparak engelli bireyler için park müjdesi verdi. Silivri'yi engelsiz bir şehir haline dönüştüreceklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, "Bu sevgi korosuna, bu güzel insanlara, bu güzel pırıl pırıl gözlere ben Silivri Belediye Başkanı olarak tüm Silivri halkı adına teşekkür etmek istiyorum. Hepiniz bize Cenabı Allah'ın emanetisiniz. Bize düşen görev bu şehri engelsiz bir şehir haline getirmek. Ben buradan hepinize şu müjdeyi vermek istiyorum. Özellikli olması nedeniyle İstanbul'daki belki Türkiye'deki ilk Engelsiz Parkı, çocuk parkını, salıncakları, bisikletleri çok yakında sizlere hediye edeceğiz, çok yakında temelini atacağız. Silivri Belediyesi'yle Arıkan Ailesi'nden bağışçımız Ebru hanımefendinin işbirliği ile yaklaşık 5-6 dönüm bir arazide görme engellilerin bisiklet binebileceği, parkuru olabilecek düzeyde tüm çocuklarımızın bir arada eğlenerek öğrendiği, bilimsel alanların da olduğu bir engelsiz parkı Silivri'ye kazandıracağız. O parkta beraberce oynayacağız, beraberce eğleneceğiz. Sizlerle ilgili çok ciddi çalışmalarımız olacak. Bunu yürekten söylüyorum. Bu özel insanların, bu güzel insanların arasında olmaktan yaşadığım mutluluğu da sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

Konuşmasının ardından özel çocukların arasına giren Başkan Yılmaz, 'Hayat Bayram Olsa' isimli şarkıyı el ele tutuşarak birlikte seslendirdi.

Kaynak: DHA