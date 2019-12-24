'ENGELSİZ Sahne'de 'YILDIRIM' Rüzgarı

24.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:35

Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde dezavantajlı grupları topluma kazandırmayı hedefleyen Engelsiz Yaşam Okulu'nda eğitim gören kursiyerler, hünerlerini bir kez daha tüm Türkiye'ye gösterdi. TRT Müzik kanalında canlı yayınlanan ve sunuculuğunu ünlü müzisyen ve şarkıcı Metin Özülkü'nün yaptığı, ünlü pop sanatçısı Mehmet Erdem ile engelli solist Seyhan Bayat'ın da konuk olduğu 'Engelsiz Sahne' programı bu hafta Müzik Akademisi ve Engelsiz Mutfak kursiyerlerini ağırladı. Programda, 11 kişilik otistik ve zihinsel engelliden oluşan Müzik Akademisi Halk Oyunları Ekibi, sergiledikleri performansla stüdyodakilerin büyük beğenisini kazanırken, 9 kişilik Gitar ve Bağlama grubu ise sahneye çıktıkları andan itibaren, sergiledikleri dinleti sonra erene kadar stüdyodaki izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

' YILDIRIM'DA ENGELLERİ AŞIYORUZ'

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, sergiledikleri performans ile Engelsiz Yaşam Okulu kursiyerlerinin enerjisine, aşkına, tutkusuna hep birlikte şahitlik ettiklerini belirterek, "Bunlara kayıtsız kalmamız mümkün değil. Bizde elimizden geldiğince onlarla birlikte olmaya, şükrümüzü eda etmeye, hem de performanslarıyla birlikte neşe kaynağı olmamızı sağlıyoruz. Engelsiz Yaşam Okulu'muzda folklor ekibimiz, müzik gruplarımız, tiyatro grubumuz ve bir de Engelsiz Mutfak'ımız var. Haftanın belirli günlerinde burada öğrencilerimiz eğitim alıyorlar. Okulumuz hem ailelerimiz için bir buluşma noktası oluyor hem de kardeşlerimiz burada güzel bir şekilde eğleniyorlar. Kardeşlerimize her türlü imkan ve olanağı sağlayarak burada eğitim vermeye ve onların bu heyecanına ortak olmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

'ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATIYORUZ'

Bugüne kadar dezavantajlı gruplarla beraber yaklaşık bin 500 öğrencinin Engelsiz Yaşam Okulu'ndan istifade ettiğini anımsatan Başkan Yılmaz, "Sadece Engelsiz Yaşam Okulumuz ile değil engel tanımayan bu kardeşlerimizle spor ve sanat alanında da birçok aktiviteye imza atıyoruz. Bu anlamda ulusal başarı elde eden takımlarımız ve sporcularımızda var. Biz sadece onların bu çalışmalarına şahitlik ediyoruz. Onları yetiştiren ailelerine ve kıymetli öğretmenlerine teşekkür ediyor ve tüm kardeşlerime başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Program, sahneye çıkan Engelsiz Mutfak kursiyerlerinin oyunları ile sona erdi.

Kaynak: Bültenler