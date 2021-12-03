Engelsiz Kafe, gün boyu engelli bireyleri ağırladı

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (DHA) - ANKARA'da farklı engele sahip 15 bireyin çalıştığı Kahramankazan Engelsiz Kafe, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli bireyler ve ailelerini misafir etti.

Kahramankazan ilçesinde aşçılığından garsonluğuna kadar tüm işlerin farklı engel türlerine sahip kişiler tarafından yapıldığı Kahramankazan Engelsiz Kafe, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Kafe çalışanı bireylerce hazırlanan ürünler, misafirlere ücretsiz olarak ikram edildi. Belediye ekipleri yürüme güçlüğü çeken bazı engelli bireyleri evlerinden alarak kafeye getirdi. Ayrıca yine gün dolayısıyla kafe içerisinde canlı müzik etkinliği gerçekleştirildi. Kafe çalışanları ve misafirleri çalınan Ankara oyun havaları eşliğinde keyifli dakikalar geçirdi.

Görüntü dökümü

- Kafe çalışanları

- Ürünlerin sevisi

- Müşterilerden görüntü

- Genel ve datay