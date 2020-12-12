Engelsiz hayat için iş birliği
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Engelsiz hayat için iş birliği

12.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:38
Engelsiz hayat için iş birliği

Gürsu Belediyesi, 'insana değer veren hizmetler' sloganıyla yaptığı çalışmalar kapsamında, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği desteğiyle engelli ve ailelerine destek oluyor.

Gürsu Belediyesi, 'insana değer veren hizmetler' sloganıyla yaptığı çalışmalar kapsamında, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği desteğiyle engelli ve ailelerine destek oluyor.

Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği yetkilileriyle birlikte engelli ve ailelerini ziyaret eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Engelsiz hayat için engellerin aşılmasında büyük emekleri olan Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneğimizle birlikte, engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin yanındaydık. İhtiyaçlarını gidermenin yanında kalben de onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik" dedi.

Engelli vatandaşlar ve ailelerinin ihtiyaçlarını dinleyen yetkililer, hazırlanan hediye paketlerini de sunarak, gönüllerini kazandı. - BURSA

Engelsiz hayat için iş birliği
Engelsiz hayat için iş birliği
Engelsiz hayat için iş birliği
Engelsiz hayat için iş birliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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