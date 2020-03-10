"Engelsiz Büyük Bir Aileyiz, Hayatı Birlikte Paylaşıyoruz"
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Akşemseddin, Yeşilyurt, Çınar, Güncel

"Engelsiz Büyük Bir Aileyiz, Hayatı Birlikte Paylaşıyoruz"

Akşemsettin İşitme Engelliler Okulu öğrencileri, Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde sürdürdüğü yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına destek verip, fidan dikti.

10.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:31

Başkan Çınar, "Engelsiz büyük bir aileyiz, hayatı birlikte paylaşıyoruz. Hedefimiz; engelli engelsiz hepimizin mutlu olduğu bir hayattır" dedi.

"DAHA YEŞİL BİR YEŞİLYURT İÇİN ENGEL YOK"

'Daha Yeşil Bir Yeşilyurt İçin Engel Yok' sloganıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğine katılan öğrenciler, Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan fidanları toprakla buluşturdu. Açılan çukurlara fidan diken öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okundu.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU GÖZLERİNDEN OKUNDU

Özel çocuklar ektikleri fidanlarla hem küçük yaşlarda kazanılması gereken çevre bilincine sahip olurken, hem de daha yeşil bir Yeşilyurt amacıyla devam eden ağaçlandırma hizmetlerine anlamlı bir destekte bulundular.

"BU TÜR ETKİNLİKLER MORALİMİZİ ARTIRIYOR"

Güneşli ve güzel bir günde Yeşilyurt Belediyesi personelleri ve öğretmenlerin yardımıyla çam fidanlarını diken öğrenciler, "Bizim için farklı bir gün oldu. İmkân veren ve elimizden tutan olursa çok şey yapabiliriz. Buradaki çalışmamız bize moral sağladı."diye konuştular.

"YEŞİLYURT OLARAK ENGELSİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

Çocuklara erken yaşlarda doğa sevgisi kazandırmak adına farklı bir etkinlik düzenlendiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Çocuklarımızın eğitim hayatlarının yanı sıra sosyalleşmeleri ve doğa sevgisini erken yaşlarda öğrenmeleri için bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Engellilik, sadece bireyin ya da mensubu olduğu toplumun değil, tüm insanlığın ortak sorunudur. Yeşilyurt olarak engelsiz büyük bir aileyiz, hayatı birlikte paylaşıyoruz. Hedefimiz; engelli engelsiz hepimizin mutlu olduğu bir hayattır. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ve Akşemsettin İşitme Engelliler Okuluyla birlikte düzenlenen etkinlikte özel çocuklarımız hazırlanan fidanları toprakla buluşturdular. Tabii ki engelli çocuklarımızla böyle bir faaliyeti göstermek bizim için farklı bir mutluluk olmuştur. Bu tip organizasyonlarla onların sosyalleşmesine katkı sağlıyoruz.İnşallah dikilen bu fidanlar onlar gibi güzel, onlar gibi kalbi temiz bir şekilde büyüyeceklerdir. Amacımız; bu özel çocuklarımıza eğlenceli bir şekilde fidan dikmelerini sağlarken, toprakla buluşturmak ve yeşil doğaya karşı sevgiyi aşılamaktır. Ayrıca fidan dikerek doğayı korumayı, yeşili yaşatmayı ve çevre temizliği yaparak ta çevre bilincini öğrendiler. Toplumda farkındalık yaratan bu tür etkinliklerimize ara vermeden devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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