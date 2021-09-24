Engelsiz bir dünya sunan Blindlook'un hikayesini anlattı - Haberler
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Engelsiz bir dünya sunan Blindlook'un hikayesini anlattı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Engelsiz bir dünya sunan Blindlook'un hikayesini anlattı

Teknolojiyle ilgilenen girişimcileri destekleyen Red Bull Basement'ın geçen yılki katılımcıları arasında olan ve görme engelliler için restoran ve menülerini erişilebilir hale getiren uygulama BlindLook'u, kurucu ortağı Sadriye Görece Redbull.com'a anlattı.

Teknolojiyle ilgilenen girişimcileri destekleyen Red Bull Basement'ın geçen yılki katılımcıları arasında olan ve görme engelliler için restoran ve menülerini erişilebilir hale getiren uygulama BlindLook'u, kurucu ortağı Sadriye Görece Redbull.com'a anlattı. Görece, "BlindLook ile çözdüğümüz sorunları bizzat yaşayan bir görme engelli olarak bu sorunlara tüm görme engelliler için çözüm yaratabilmek için çalışıyorum" diye konuştu.

Red Bull Basement, her yıl genç girişimci adaylarını; sosyal inovasyonun gelişimi için sektörün önde gelen isimleri ile çeşitli konuşmalar, paneller ve atölyeler aracılığıyla buluşturuyor, onların fikirlerinin gerçeğe dönüşmesine katkı sağlıyor. Başvuruları devam eden programın daha önceki kazananları arasında yer alan BlindLook girişiminin kurucuları Sadriye Görece ve Cihat Ersin Aydın, 'Engelsiz bir hayat mümkün' diyerek kolları sıvadı. Kendisi de doğuştan görme engelli bir kadın girişimci olan Sadriye Görece, girişimci adaylarını cesaretlendirmek adına başarı öyküsünü Redbull.com'a aktardı.

Görece, "Biz; görme engellliler sosyal hayata özgürce dahil olabilsin, dijital hizmetlerden kimseye bağlı olmadan faydalanabilsin diye çalışıyoruz. Yolculuğumuza ilk olarak restoran menülerinde başladık. Çünkü biliyoruz ki dışarıda yemek yemek sosyalleşmede çok büyük bir adım. BlindLook ile çözdüğümüz sorunları bizzat yaşayan bir görme engelli olarak bu sorunlara tüm görme engelliler için çözüm yaratabilmek için çalışıyorum" diye konuştu.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

'Dünyayı iyileştirecek teknoloji odaklı bir fikrim var' diyen, İngilizce bilen, lisans ve yüksek lisans öğrencileri; başvurularını bireysel veya iki kişilik takımlar halinde yapabiliyor. Teknolojiyi kullanarak değişim yaratmaya çabalayan yeni jenerasyona ilham kaynağı olmayı sürdürecek Red Bull Basement'a başvurular ise 24 Ekim'e kadar devam ediyor.

FİNALİSTLER KASIM AYINDA AÇIKLANACAK

Finale kalan proje sahibi, global sosyal inovasyon çevresiyle buluşma imkanı yakalıyor. Ülkelerin finalistleri kasım ayında açıklanacak. Aralık ayında İstanbul'da gerçekleşecek Red Bull Basement Dünya Finali'ne katılmaya hak kazanan katılımcılar, ayrıca final öncesinde mentörler eşliğinde projelerini geliştirme fırsatı bulacak.


Engelsiz bir dünya sunan Blindlook'un hikayesini anlattı

Engelsiz bir dünya sunan Blindlook'un hikayesini anlattı

Engelsiz bir dünya sunan Blindlook'un hikayesini anlattı

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