Engellleri ortadan kaldıran kampta hayatları paylaştılar

İZMİR Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yasin Börü Gençlik Merkezi'nin Seferihisar'daki Sekader Kamp Alanı'nda organize ettiği 'Denge İletişim Çadır Kampı' ile engelli ve engelsiz gençler üç gün boyunca bir arada yaşayarak hem birbirlerine destek oldu hem de doyasıya eğlendi. İlk kez gerçekleştirilen etkinlikte birbirlerini tanımayan engelli ve engelsiz katılımcılar aynı çadırlarda kalarak hayatlarını paylaştı.

Serebral palsi, spina bifida, çocuk felci, ortopedik, görme ve işitme gibi farklı engelleri bulunan katılımcılar ile engelsiz gençler kampta denge oyunu, matrak oyunu, mandala oyunu, kelime oyunu, jenga, satranç ve tenis oynadı. Akşam sahil kenarında ve kamp alanında çadırlarının başında ateş yakan katılımcılar, gitar ve bağlama eşliğinde türküler söyleyerek keyifli dakikalar geçirdi. Ahşap yakma sanatını öğrenen gençler, açık havada film seyretmenin keyfini yaşadı. İlerleyen süreçte Denge İletişim Çadır Kampı'nın yurtdışında gerçekleşerek organizasyonun uluslararası düzeyde devam etmesinin planlandığı açıklandı.

Yasin Börü Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Göksu, kampa 15'i engelli, 15'i engelsiz olmak üzere 30 kişinin katıldığını belirterek, "Başta bu kampın sıkıntıları olabileceğini düşündük fakat projenin amacını düşündüğümüzde, toplumsal farkındalık yaratmak, empati duygusunun yayılması ve gelişmesi adına önemli bir etkinlik olduğuna inandık. Burada temel amaç engelli-engelsiz kavramının tamamen bilinçten yok olması ve katılımcıların aynı çadırlarda birbirlerinin yaşamlarını, gündelik faaliyetlerini tam olarak öğrenmeleriydi. Amaç, gençlerin, bir çadırda engelli bir bireyin sabah kalktığında nasıl giyindiğini, neler yaptığını, yaşadığı zorlukları birebir öğrenmesiydi. Bu farkındalığın tüm topluma yayılmasını umuyoruz" dedi. Göksu, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Nüammer Uslu'ya ve Sekader ile İnsan-Der'e destekleri için teşekkür etti.

KATILIMCILAR MUTLU

Üniversite öğrencisi Aytekin Akdeniz, kamptan önce engellilerin yaşadığı zorlukların bu derece farkında olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Buraya gelene kadar etrafımızda engelliler adına olup biten zorlukları görmedik, beraber yaşadığımız için birçok şeyi burada fark ettim. Engellilerin bir rampa olmadığında, merdivenle karşılaştıklarında çektikleri zorlukları gördüm. Bizim gibi gençler için bu bilinç çok önemli. Çünkü biz yeni nesiliz. İleride belli yerlere geldiğimizde onlar adına bir şeyler yapmaya çalışmazsak, çektikleri zorluklar devam etmiş olur. Bizler bilinçlendikçe engelli arkadaşlarımızın hayatları daha da kolaylaşır. Çevreme bu bilinci yaymak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Yürüme engelli Selim Sezginalp, etkinlikten büyük keyif aldığını ifade ederken, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sportif Eğitim Uzmanı Haktan Özünver de katılımcıların kampta hayatı paylaşarak birbirlerine destek olduklarını dile getirdi.



Kaynak: DHA

- İzmir