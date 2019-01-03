Engellilerden Hazreti Mevlana Programı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Engelliler Müdürlüğü'nden hizmet alan engellilerin hazırladığı "Şebi Arus Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi Anma Programı" Cemal Reşit Rey Konser Salonunda gerçekleştirildi.

İBB Engelliler Müdürlüğü'ne bağlı Gösteri Sanatları Topluluğu'nun yaklaşık 1 saat 20 dakika süren programı beğeni topladı.



Program sonunda konuşan İBB Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, çok güzel ve özel bir akşamda bir araya geldiklerini söyledi.

Programda emeği geçenlere teşekkür eden Uysal, "Ailelerimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Güvendiler ve evlatlarını gönderdiler. Performans icra eden kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Neler başarılabileceğini bize gösterdiler. Gerçekten Mevlana gibi bir gönül dünyası insanını bu şekilde hem kendilerinde hem de izleyenlerde yeniden canlandırmaları ayrı bir şey. Bundan önce ben seyretmedim. Böyle bir şey ilktir. Gerçekten yapılan iş çok büyük ve güzel. Güzel olduğu kadar gönüllere de hitap eden bir iş. Büyükşehir Belediyesi olarak güzel işler başarıyoruz." diye konuştu.

İBB idari personelinin de salonda izleyici olarak yer aldığını anımsatan Uysal, zaman zaman bu buluşmaların yapılması gerektiğini vurguladı.

Uysal, program sonunda topluluk üyelerine ve eğitmenlere çiçek ve hediyeler takdim etti.

Kaynak: AA