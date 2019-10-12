12.10.2019 22:34

Engellilerden duygulandıran klip

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde TSK ve şehitler için engelliler tarafından yapılan klip büyük beğini toplandı.

İnegöl'de Fatih Yıldırım tarafından çekilen klip büyük beğeni toplandı. Halk Eğitim Merkezi, İnegöl Müftülüğünde destek verdiği klipte tamamen engelli çocuklar yer aldı. TSK ve şehitler için çekilen klip kısa sürede her kesim tarafından beğenildi. Klipte engelliler Mehmetçiklerimize destek ve moral için yapılan klipte duygu dolu anlar yaşandı. Klibin sonunda işaret diliyle he bir ağızdan Yürümesekte, Yanınıza gelipte yardımınıza kışamasakta, halinizi görmesekte, durumunuzu bilmesekte sesiniz duymasakta size ses olmasakta bile dileriz dualarımız size ulaşsın ve sizi görünmeyen bilinmeyen duyulmayan tüm kötülüklerden korusun sizi çok seviyoruz ve Allah emanet ediyoruz.

Kaynak: İHA