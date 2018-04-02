Samsun'da, Türkiye Beyazay Derneği Samsun Şubesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İlkadım Halk Eğitim Merkezi ve ASO Okulu Müdürlüğü ile Engelliler Federasyonu işbirliğinde "Engellilerde Temel Spor Eğitmenliği" kursu verildi.

Türkiye Beyazay Derneği Samsun Şube Başkanı Mehmet Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, "Aşmak İçin Hareket" kampanyası kapsamında 24 saat süren kursu İnönü Üniversitesi Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nurettin Konar tarafından verildiğini aktardı.

Eğitim Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıdığına dikkat çeken Akbulut, "2016 yılında Doç. Dr. Nurettin Konar ile Engelliler Spor Uzmanı Mehmet Akbulut tarafından hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü uygun bulunarak onaylanan kurs programı Türkiye'de ilk olarak Samsun'da verildi. Eğitimde beden eğitimi veya özel eğitim alanlarında lisans mezunu veya bu alanlardan birinde yüksek lisans eğitimi alan kişiler MEB onaylı belge alabilmektedir. 50 adayın müracaat ettiği eğitimde 37'si beden eğitimi öğretmenliğine kaynaklık eden lisans programlarından mezun alan kişiler." ifadelerini kullandı.

Akbulut, şunları kaydetti:

"Eğitim programının amacı, engellilik ve engellilerle ilgili temel kavramlar, engel türleri, sebepleri ve dereceleri hakkında kursiyerleri bilgilendirmek. Engellilerin, engel türleri ve derecelerine göre spor yapabilecekleri hakkında bilinçlendirmek. Engellilerin engel durumlarına göre rehabilitasyon sporu, kitle sporu ve performans sporuna yönlendirerek spor yapmalarının teşvik edilmesinin kavratılması. Engelliler için sporun bir rehabilitasyon ve entegrasyon aracı olduğu gerektiğinin öğretilmesi. Rehabilitasyon ve performans sporcusuna yaklaşımın ve öğretim metodlarının kavratılması. Engel derecelerine uygun öğretim basamakları ve antrenman programlarının hazırlatılması. Engelli sporcunun performans takibini yapabilecek bilgi ve uygulama becerileri kazandırmak."