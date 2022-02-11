Engelliler, en iyi radyo ve radyocuları seçti

BAĞCILAR, İSTANBUL (Bültenler) - Dereceye girenlere ödülleri Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile birlikte farklı branşlarda başarıları bulunan engelliler takdim etti.

Bağcılar Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ve Türkiye'nin önde gelen radyocularının ödüllendirildiği 'Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri'nin bu yıl 4'üncüsü gerçekleşti. 958 bin radyo dinleyicisinin internet üzerinden oylaması sonucu çıkan 3 isimden engellilerin seçtiği birincilerin ödüllendirildiği program, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda gerçekleşti. Programa sanat, siyaset, iş ve medya dünyasından önemli isimler katıldı.

Birinciler objektif belirlendi

Etkinliğin ev sahipliğini yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Engellilerle alakalı farkındalık oluşturmak amacıyla birçok projeye imza atıyoruz ama en anlamlılarını da bu mekanda yapıyoruz. Çünkü bu mekan özel insanların hizmet aldığı bir mekan. Kelime olarak engelli diye hitap ediyoruz ama ben onlara özel insanlar diyorum. Bugün burada engelli kardeşlerimiz birçok projede olduğu gibi Engelsiz Mikrofon Ödülleri'nde de halk arasındaki oylamada ilk üç dereceye giren radyo ve radyocuların birincilerini seçtiler. Ödül alan radyo ve radyocu dostlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Renkli görüntülere sahne olan görkemli törende ödüller "Jüri Özel Ödülleri" ve "Radyo Ödülleri" kategorilerinde dağıtıldı. Başarılı isimlere ödüllerini Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Engelliler Sarayı'nda eğitim gören hepsi kendi alanında başarılı kursiyerlerle birlikte takdim etti.

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