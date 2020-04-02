Engelli yaşlı adam, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 TL bağışta bulundu
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serik

Engelli yaşlı adam, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 TL bağışta bulundu

Engelli yaşlı adam, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 TL bağışta bulundu Antalya'nın Serik ilçesinde 67 yaşındaki engelli vatandaş Milli dayanışma kampanyasına 10 TL bağışladı.

02.04.2020 13:13 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:14
Engelli yaşlı adam, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 TL bağışta bulundu

Engelli yaşlı adam, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 TL bağışta bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde 67 yaşındaki engelli vatandaş Milli dayanışma kampanyasına 10 TL bağışladı.

Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan 67 yaşındaki Cemal Kurt, engelli maaşını çekmek için Vefa Destek Grubu'ndan yardım istedi. Yaşlı adamın evine gelen polis ekipleri, Kurt'un kimliğini ve bilgilerini aldı.

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası ile korona virüs salgınında başlatılan Milli dayanışma kampanyasına 10 TL bağışlayacağını söyleyen Kurt, "Vatandaşlar da evlerine sadık kalsınlar. Cumhurbaşkanı ne diyorsa onu yapsınlar. Maddiyatı iyi olanlar, devlete ve millete yardımcı olsunlar" dedi.

Engelli yaşlı adam, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 TL bağışta bulundu

Kaynak: İHA

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Engelli yaşlı adam, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 TL bağışta bulundu
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