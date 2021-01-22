Engelli vatandaşın iş kurma hayali, İŞKUR'un desteğiyle gerçeğe dönüştü
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Engelli vatandaşın iş kurma hayali, İŞKUR'un desteğiyle gerçeğe dönüştü

22.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:11

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR), engellilere yönelik "Kendi İşini Kurma Hibe Desteği" programından yararlanan Amasyalı bir vatandaşın başarı hikayesini paylaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR), engellilere yönelik "Kendi İşini Kurma Hibe Desteği" programından yararlanan Amasyalı bir vatandaşın başarı hikayesini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Amasya'da yaşayan 31 yaşındaki Osman Karabıyık'ın evli ve iki çocuk babası olduğu, 2012'de geçirdiği bir kaza sonucu yüzde 52 kas ve sinir sistemi engelli olarak hayatını sürdürdüğü belirtildi.

Bisiklet ve motosiklet tamir ustası Karabıyık'ın İŞKUR'dan iş ararken engellilere yönelik kendi işini kurma projesi ile tanıştığı belirtilen açıklamada, Karabıyık'ın başarı hikayesini kendi anlatımıyla aktardığı videoya da yer verildi.

İŞKUR'un desteğiyle hem kendi iş yerinin sahibi olduğunu hem de iki kişiye istihdam sağladığını belirten Karabıyık, iş bulabilmek için İŞKUR'a başvurduğunda kurum görevlisinin "Kendi İşini Kurma Hibe Desteği" projesinden bahsettiğini ifade etti. Karabıyık, "Ben de hayalimdeki kendi işimi kurma projesine başladım. Kendim de engelli olduğum için, Amasya'daki arkadaşlarımızın tekerlekli ve akülü sandalyelerinin tamiratına destek oluyorum. Hayaller engel değil." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Amasya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yaptığı başvurunun ardından hibe desteği aldığını kaydeden Karabıyık, hedefinin işini büyüterek ikinci dükkanı açabilmek olduğunu söyledi.

Engelli vatandaşın iş kurma hayali, İŞKUR'un desteğiyle gerçeğe dönüştü
Engelli vatandaşın iş kurma hayali, İŞKUR'un desteğiyle gerçeğe dönüştü
Engelli vatandaşın iş kurma hayali, İŞKUR'un desteğiyle gerçeğe dönüştü
Engelli vatandaşın iş kurma hayali, İŞKUR'un desteğiyle gerçeğe dönüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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