Engelli vatandaş Türk bayrağına böyle sahip çıktı
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Engelli vatandaş Türk bayrağına böyle sahip çıktı

Engelli vatandaş Türk bayrağına böyle sahip çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de bir düğün konvoyunda yere düşen Türk bayrağının üzerinden araçların geçtiğini gören engelli vatandaşın bayrağı alıp öperek alnına koyması kameralara yansıdı.

Eskişehir'de bir düğün konvoyunda yere düşen Türk bayrağının üzerinden araçların geçtiğini gören engelli vatandaşın bayrağı alıp öperek alnına koyması kameralara yansıdı.

Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde yapılan sünnet düğününde traktör ve römorku süslendi. Sünnet çocuğunu gezdiren yakınlarından biri römork kısmından elindeki Türk bayrağını yere düşürdü. Bu sırada yoldan geçen araçlar bayrağın üzerinden geçti. Konvoyu motosikleti ile takip eden engelli Ömer Soytürk, bayrağı görünce aracından indi. Yolun ortasındaki Türk bayrağına koşan Soytürk'ün bayrağı yerden aldıktan sonra öpüp alnına koyması ise konvoyda görüntü çeken kameraya anbean yansıdı. Seyitgazi ilçesinde bulunan Kırka Şehit Halil Kara Lisesinde çalıştığı öğrenilen Ömer Soytürk'ün davranışı herkes tarafından takdirle karşılandı.

Yaşanan olayı anlatan Ömer Soytürk, "Konvoydan gidiyorduk. Kasadan düştü. Bende yerden aldım. Öptüm başımın üstüne koydum" dedi. - ESKİŞEHİR

Engelli vatandaş Türk bayrağına böyle sahip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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