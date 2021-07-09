Engelli temizlik işçisi, bulduğu para dolu cüzdanı polise teslim etti
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Engelli temizlik işçisi, bulduğu para dolu cüzdanı polise teslim etti

Engelli temizlik işçisi, bulduğu para dolu cüzdanı polise teslim etti
Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Güncel

Engelli temizlik işçisi, bulduğu para dolu cüzdanı polise teslim ettiANKARA'nın Polatlı ilçesinde, yüzde 60 bedensel engelli temizlik işçisi İbrahim Yıldırım (33) yolda bulduğu, içinde 1000 TL bulunan üniversite öğrencisine ait cüzdanı polise teslim etti.

Engelli temizlik işçisi, bulduğu para dolu cüzdanı polise teslim etti

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, yüzde 60 bedensel engelli temizlik işçisi İbrahim Yıldırım (33) yolda bulduğu, içinde 1000 TL bulunan üniversite öğrencisine ait cüzdanı polise teslim etti.

İlçedeki bir fabrikada temizlik görevlisi olarak çalışan İbrahim Yıldırım, Turan Caddesi'nde bulunan çay bahçesinin önünde kadın cüzdanı buldu. Asgari ücretle çalışan ve zihinsel engelli ağabeyine bakan, doğuştan yüzde 60 fiziksel engelli İbrahim Yıldırım, içinde para bulunan cüzdanı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti. Yapılan araştırmada cüzdanın üniversite öğrencisi G.Ö.'ye ait olduğu belirlendi. İçinde 1000 TL bulunan cüzdan, Emniyet Müdürlüğü'ne davet edilen G.Ö.'ye teslim edildi. G.Ö., İbrahim Yıldırım'a teşekkür etti.

'İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM'

İbrahim Yıldırım, cüzdanı bulunca yarıya kadar açtığını; ancak parayı görünce hemen kapattığını söyleyerek, "Cüzdanda çokça para gördüm ve korktum. Paralar kaybolur falan, üzerime kalır diye hemen kapattım ve emniyete götürdüm. Cüzdanın sahibi bir üniversite öğrencisiymiş. Emniyette bir araya geldik ve bana çok teşekkür etti. 2 yıldır bu fabrikada temizlik görevlisi olarak çalışıyorum. Kazandığım paranın yarısını köyde yaşayan anneme gönderiyorum. Çalışmak zorunda olduğum için ilçe merkezinde ev tuttum ve zihinsel engelli kardeşime bakıyorum. Cüzdanı bulur bulmaz hemen teslim etmeyi düşündüm. İnsanlık görevimi yerine getirdim. Vicdanım çok rahat" dedi.

Engelli temizlik işçisi, bulduğu para dolu cüzdanı polise teslim etti
Engelli temizlik işçisi, bulduğu para dolu cüzdanı polise teslim etti
Engelli temizlik işçisi, bulduğu para dolu cüzdanı polise teslim etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur

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