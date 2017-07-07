Engelli Sevgilisini Erkeklere Pazarladığı İddiasıyla Gözaltına Alındı

Birlikte yaşadığı bedensel engelli 36 yaşındaki E.E.D.'yi para karşılığı erkeklere pazarladığı iddia edilen 35 yaşındaki H.O. polis tarafından gözaltına alındı.

2010 YILINDA GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASIYLA BEDENİNDE HASAR OLUŞTU

E.E.D. 2010 yılında geçirdiği trafik kazasının ardından bedensel engelli hale geldi. Engelli kadın, 7 ay önce H.O. ile tanışarak beraber yaşamaya başladı. Ancak iddiaya göre H.O., engelli kadını erkeklerle para karşılığı fuhuş yapmaya zorladı.

7 AY ÖNCE BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞLADI H.O KENDİSİNİ FUHUŞA ZORLADI

Önceki gün polise giden E.E.D. başından geçenleri anlatarak H.O.'dan şikayetçi olduğunu söyledi. Şikayetin ardından harekete geçen Ahlak Büro Amirliği ekipleri H.O.'yu İlkadım İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde gözaltına aldı.

"İFTİRA" DEDİ, SERBEST BIRAKILDI

Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen H.O., bugün "fuhuşa teşvik", "fuhuş için yer temin etmek", "fuhuşa aracılık etmek" ve "fuhuşa zorlamak" suçlarından adliyeye sevk edildi. H.O gazetecilerin sorusuna "Bunların hepsi iftira" diye cevap verdi. H.O. ifadesinin ardından savcılıkta serbest bırakıldı.